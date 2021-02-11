港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日 見逾11年低
文章日期：2021年8月11日 11:18
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，對上一次連跌3日是2021年7月14日，當日拆息報0.08143%。港元1個月期HIBOR跌0.32點子至0.07107%，是2010年3月19日後最低，當日報0.07%。
港元現報7.7825元貶值11點子，曾貶值最多14點子，報7.7828元，亦曾升值最多6點子，報7.7808元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.27點子至0.04098%；1星期HIBOR跌0.39點子至0.04375%；2星期HIBOR跌0.32點子至0.05036%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.27點子至0.14679%；6個月期HIBOR無升跌報0.25464%；12個月期HIBOR無升跌報0.35375%。
美元指數現報93.06升值0.005點或0.01%。
美元1個月期LIBOR報0.09525%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0242%，連續3日收窄，利差是2021年5月05日後最低，當日差距為-0.0263%。
對上一次連續3日收窄，是2021年7月21日，當日利差報-0.0131%。
其他報道
恒大洽售資產曾升12% 系內表現最佳 內媒稱涉國企民企 恒騰倒跌
恒指低開113點 科指跌0.47% 恒大、恒大物業升4% 恒汽升2%
港股ADR跌101點 夜期低水186點 港交所、創科、國泰等業績