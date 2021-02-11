港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，對上一次連跌3日是2021年7月14日，當日拆息報0.08143%。港元1個月期HIBOR跌0.32點子至0.07107%，是2010年3月19日後最低，當日報0.07%。