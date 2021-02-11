即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日 見逾11年低

文章日期：2021年8月11日 11:18

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，對上一次連跌3日是2021年7月14日，當日拆息報0.08143%。港元1個月期HIBOR跌0.32點子至0.07107%，是2010年3月19日後最低，當日報0.07%。

港元現報7.7825元貶值11點子，曾貶值最多14點子，報7.7828元，亦曾升值最多6點子，報7.7808元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.27點子至0.04098%；1星期HIBOR跌0.39點子至0.04375%；2星期HIBOR跌0.32點子至0.05036%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.27點子至0.14679%；6個月期HIBOR無升跌報0.25464%；12個月期HIBOR無升跌報0.35375%。

美元指數現報93.06升值0.005點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報0.09525%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0242%，連續3日收窄，利差是2021年5月05日後最低，當日差距為-0.0263%。

對上一次連續3日收窄，是2021年7月21日，當日利差報-0.0131%。

其他報道

傳恒大或將恒大物業股權售予萬科牽頭的財團

恒大洽售資產曾升12% 系內表現最佳 內媒稱涉國企民企 恒騰倒跌

渣打發行15億美元後償或有可轉換證券 息4.3%

恒指低開113點 科指跌0.47% 恒大、恒大物業升4% 恒汽升2%

滬深主要指數低開 人行零投放零回籠

聯儲局Evans料今年稍後或縮減購債

港股ADR跌101點 夜期低水186點 港交所、創科、國泰等業績

理想汽車IPO 118元定價 超購4.5倍

孟晚舟律師尋求停止引渡

道指、標指齊創即市及收市新高 道指升162點