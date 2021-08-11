恒大曾升最多12.1%，是7月16日後最大升幅，當日升幅為14.19%。今早高見6.58元，是2021年7月26日7.24元後最高。暫連升3日，累計升1.18元。現報6.45元，升9.88%。

恒大物業（6666）曾升最多9.4%，是2021年8月10日後最大升幅，當日升幅為21.58%。今早高見7.33元，是7月19日7.69元後最高。連升3日，累計升2.18元，現報7.44元，升11.04%。

恒大汽車（0708）曾升最多5.91%，是8月10日後最大升幅，當日升幅為10.47%。今早高見13.98元，是8月3日14.94元後最高。連升3日，累計升1.86元。現報13.82元，升4.7%。

恒騰（0136）曾升最多4.08%，是2021年8月10日後最大升幅，當日升幅為16.51%。今日暫曾高見5.1元，是8月4日5.22元後最高。暫連升3日，累計升0.82元。現報4.89元，跌0.2%。

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