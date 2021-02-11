恒指低開113點 科指跌0.47% 恒大、恒大物業升4% 恒汽升2%
文章日期：2021年8月11日 09:27
恒指今早低開113點或0.43%，報26491點，成交金額37億元；國指今早低開50點或0.53%，報9449點。恒生科技指數開市報6798點，跌0.47%。
恒指高於10天線(26289.84點)，未升穿20天線(26633.57點)；科指續於10天線(6779點)爭持。
藍籌14隻升，36隻下跌，8隻無升跌。長實集團（1113）升1.36%，報52元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.82%，報490.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；石藥（1093）跌2.56%，報10.66元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.19%，報190.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。
恒生科技指數成份股6隻升，17隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報41.7元，升2.21%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報628.5元，跌4.05%。
多間公司公布業績，績前表現如下，國泰（0293）開市報6.26元，升0.97%；光大水務（1857）無成交，報1.44元；富智康（2038）開市報1.07元，無升跌；港交所（0388）開市報513元，跌0.48%；希慎（0014）開市報29元，跌0.51%；聯想（0992）開市報7.54元，升1.07%；創科實業（0669）開市報144元，跌0.89%；時代鄰里（9928）無成交，報5.22元。
小米（1810）雷軍：目標3年內成全球手機銷量第一。小米開市報27.65元，升0.73%。
鴻騰（6088）按年少賺6成，不派息。開市報1.69元，升1.2%。
越秀交通基建（1052）恢復中期派息，料下半年業績續向好，上半年轉賺4.68億人幣，派中期息0.2元。開市報4.5元，升8.96%。
恒大（3333）公布獲洽購部分資產。恒大開市報6.13元，升4.43%；恒大物業（6666）開市報6.97元，升4.03%；恒大汽車（0708）開市報13.5元，升2.27%；恒騰（0136）開市報4.9元，無升跌。
遠大醫藥（0512），中期賺12.03億元，不派中期息。開市報6.68元，升0.15%。
長和（0001）斥資4000.25萬港元回購70萬股。開市報56.95元，跌0.7%。
中國電信（0728）下半年加強發展5G，推進產業數字化。開市報2.95元，升2.08%。
受惠新渡輪業務，珠江船務（0560）料中期錄最多五成升幅。無成交，報0.98元。
統一企業中國（0220）中期純利8.47億人幣，按年跌逾兩成。開市報7.8元，跌2.5%。
龍湖集團（0960）首7個月合同銷售額跌22％。開市報36.1元，跌0.69%。
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