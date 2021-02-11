港股ADR跌101點 夜期低水186點 港交所、創科、國泰等業績
文章日期：2021年8月11日 08:42
美股向上，港股ADR跌101點或0.38%，報26504點，即月恒指夜期跌46點，低水186點，報26420點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.95%，折合報481.59元；阿里巴巴（9988）跌1.31%，折合報190.38元；美團（3690）跌1.19%，折合報236.16元；匯控（0005）升0.7%，折合報44.1元；建行（0939）跌0.64%，折合報5.45元。
道期現升0.005%；標期現跌0.03%；納期現跌0.04%。日股現升0.55%，韓股現跌0.32%，澳股現升0.34%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括國泰（0293）、光大水務（1857）、富智康（2038）、港交所（0388）、希慎（0014）、聯想（0992）、創科實業（0669）、時代鄰里（9928）等。
小米（1810）雷軍：目標3年內成全球手機銷量第一。
鴻騰（6088）按年少賺6成，不派息。
越秀交通基建（1052）恢復中期派息，料下半年業績續向好，上半年轉賺4.68億人幣，派中期息0.2元。
恒大（3333）收市後公布獲洽購部分資產。同時留意恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）。
遠大醫藥（0512），中期賺12.03億元，不派中期息。
長和（0001）斥資4000.25萬港元回購70萬股。
中國電信（0728）下半年加強發展5G，推進產業數字化。
受惠新渡輪業務，珠江船務（0560）料中期錄最多五成升幅。
統一企業中國（0220）中期純利8.47億人幣，按年跌逾兩成。
龍湖集團（0960）首7個月合同銷售額跌22％。