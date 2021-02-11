道指、標指齊創即市及收市新高 道指升162點
文章日期：2021年8月11日 08:11
美國參議院通過5,500億美元基建法案，法案將交眾議院投票。數據方面，美國第二季度生產率成長放緩，且遜於預期水平。道指及標指齊創即市及收市新高，道指曾高見35285.16點，標指則高見4445.21點。
道瓊斯工業平均指數收漲162點，升幅0.47%，報35264點。標普500指數收漲4點，升幅0.1%，報4436點。納斯達克綜合指數收跌72點，或0.49%，報14788點。
高盛升2.02%，報407.07美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻53點，而salesforce，跌2.38%，報243.39元，拖低道指39點。
科技股方面，蘋果收市報145.6元，跌0.33%，谷歌母公司Alphabet收市報2736.14元，跌0.07%，亞馬遜收市報3320.68元，跌0.63%，Facebook收市報361.13元，跌0.13%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.35%，報472點。德國DAX指數收漲0.17%，報15770點；法國CAC 40指數漲0.11%，報6820點；英國富時100指數收漲0.41%，報7161點。