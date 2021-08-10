小米雷軍：目標3年內成全球手機銷量第一
文章日期：2021年8月10日 21:56
小米（1810）今日舉行秋季新品發佈會，創辦人兼董事長雷軍表示，小米當前的任務是站穩全球手機銷量第二的位置，下一個目標是，三年內成為全球第一。
雷軍於發佈會上首次談到，今年年初小米受到美國政府制裁，他形容當時「非常擔心」事件的去向，公司內部亦曾一度出現分歧，惟經多次向律師諮詢意見後才決定起訴美國國防部。最後小米獲美國法院裁判暫緩有關禁令。雷軍形容，小米起訴得直，是「史無前例的成功」。
雷軍又笑著提到，回想小米2018年上市當天曾經跌穿招股價，稱當時令投資者失望感到難堪，又笑言當時不敢面對記者，與拍檔林斌躲藏在港交所一間儲物室中。
新產品方面，小米MIX 4採用CPU全屏幕設計，取消前置鏡頭的挖空屏設計，穩藏在屏幕下，前置拍攝原理會過透過光線的穿過屏幕，到達前置相機模組的傳感器，背面採用陶瓷材質設計。MIX 4目前推出三款顏色，陶瓷白、陶瓷黑和影青灰，定價4999元起。雷軍稱，初期MIX 4的供貨不多。
至於小米平板5定價則在1999元人民幣起，小米平板5 Pro定價2499元人民幣起，設有5G版本，定價3499元人民幣。雷軍表示，目前Android的平板應用仍未完善，望能在今年年底前至少設備2000個平板應用。
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