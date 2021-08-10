朱文波指出，派息率亦維持在50至60%之間，會繼續維持穩定派息政策。上半年集團扭虧為盈，中期純利達4.68億元，較2020年中期虧損2.88億元大幅改善，主要因2020年同期受到臨時性免收通行費措施，包括春節假期免收小型客車通行費在原有基礎上延長9天、自2020年2月17日至5月5日期間全國免收收費公路車輛通行費79天影響。

至於廣州市在五、六月疫情復燃，副董事長兼總經理何柏青表示，對公司部分公路如廣州北二環高速都有一定影響，但政府有力的控制疫情，很快已回復了正常經營，只有短期影響。而目前河南、湖南、湖北目前亦有零星疫情，但總體對當地項目亦只有短期影響，相信很快會恢復。

面對疫情重臨內地，會否再出現如去年長達79天的免公路車輛通行費的措施，何柏青明確表示應該不會，因為疫情防控已做到，交通部對行業的發展有統籌思考，不會經常出現這些免費的政策。

談到內地河南水災的影響，何柏青表示，對旗下的高速公路基本無甚影響，只是對尉許高速有些微管理上的影響，但未造成收費上的影響。