他又直言，Mount Nicholson「表面上是亞洲樓王，但利潤未必比中低端項目高」。不過滿意集團現時的資產組合，內地若有資金回籠，亦不會急於增加資產。

他續指，由於目前九倉仍有包括「九龍貨倉」等項目，若能起動都需要資金作補地價或建築費，故若內地資金回穩，會取回放到香港投資此些新項目。

談到樓價方面，他認為香港樓市繼續是供求問題，市場資金仍充裕，做其他投資比樓市風險更高，加上市民希望上車或換樓，導致供不應求，只要土地供應「一日緊下去，銀根繼續鬆落去，就算（樓價）下跌都非常有限。」

至於商場及寫字樓方面，他認為供應增加亦有影響，更指不少業主出盡三招撬客，如長免租期、相宜租金、願代租客付裝修費。他指，奢侈品牌入駐新場的前期裝修成本好高昂，故不會貿然開新舖，但一些新寫字樓或商場代付裝修費，令品牌發現「原來唔使前期投資，做得好繼續做，做得唔好就唔做，對佢地好吸引」。

港口業務方面，他指土地短缺是長期問題，只能減少貨運量，若政府要收地，初期影響將是正比，如「收5%地就減5%（生意）」，但若大規模收地，「就係幾何級數，收50%的地，只能做返兩至三成」。他又指，到底香港需唔需要轉口貨運，「要由香港整體去評估」。