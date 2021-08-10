柯瑞文表示，5G業務作為移動通信服務收入增長的主要來源之一，全年計劃不變，預期全年5G業務的資本開支達397億元（人民幣，下同），自建及在用5G基站分別為約18萬和70萬個，目標年底覆蓋至全部縣城及部分發達鄉鎮，期望下半年會保持增長。

至於集團回歸內地A股上市方面，柯瑞文指，上市融資後將重點投入在產業數字化業務及集團內部的改革重組上。他解釋，產業數字化業務有很大的發展空間，下半年將聚焦數據中心、雲資源、ICT等方向，加大投資建設力度，以把握行業優勢所帶來的新機遇。

被問到EBITDA率按年下降1.2%，財務總監朱敏解釋，是由於集團增加對研發成本的投入，例如增加IT高端人才的投資，長遠有利集團業務發展。而晶片的研發方面，柯瑞文表示，僅有與相關產業合作，未有發展相關業務的打算。

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