遞交書面表格或於7月18日或之後完成電子登記的市民，經核實資格後會於9月1日獲發放第一期消費券。

政府發言人提醒，選擇遞交書面表格的市民，在遞交表格前須確定已填妥各項所需資料，包括可收取短訊的本地流動電話號碼，及就「在港居住」要求作出的聲明，然後連同香港身份證複本釘好並對摺，於辦公時間投入在各區郵政局及指定銀行分行合共約560個地點所設立的表格收集箱。如果登記人提交的資料或文件不齊全，有關登記會無法獲進一步處理。此外，由於計劃的登記截止日期是周六，銀行及郵局在當日下午休息，計劃遞交書面表格的合資格市民須於8月14日上午或以前把表格投入收集箱。

每名合資格人士只可就計劃登記一次，重複登記將不獲受理。每個指定儲值支付工具帳戶亦只可登記一次，遞交登記後便不可更改。

完成電子登記的市民一般會在約一星期後收到登記結果的短訊通知，而遞交書面表格的市民則一般會在約兩星期後收到相關短訊通知。

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