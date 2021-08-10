電子消費券｜消費券計劃本周六截止登記
文章日期：2021年8月10日 17:42
消費券計劃將於星期六（八月十四日）截止登記，政府發言人今日（八月十日）呼籲未登記的合資格市民把握時間登記。此外，進行電子登記時選擇上載身份證複本作身分認證的市民，須在八月十六日或之前在消費券計劃網站上載身份證複本以完成登記，否則已遞交的電子登記會被視為未完成而不會獲處理。
遞交書面表格或於7月18日或之後完成電子登記的市民，經核實資格後會於9月1日獲發放第一期消費券。
政府發言人提醒，選擇遞交書面表格的市民，在遞交表格前須確定已填妥各項所需資料，包括可收取短訊的本地流動電話號碼，及就「在港居住」要求作出的聲明，然後連同香港身份證複本釘好並對摺，於辦公時間投入在各區郵政局及指定銀行分行合共約560個地點所設立的表格收集箱。如果登記人提交的資料或文件不齊全，有關登記會無法獲進一步處理。此外，由於計劃的登記截止日期是周六，銀行及郵局在當日下午休息，計劃遞交書面表格的合資格市民須於8月14日上午或以前把表格投入收集箱。
每名合資格人士只可就計劃登記一次，重複登記將不獲受理。每個指定儲值支付工具帳戶亦只可登記一次，遞交登記後便不可更改。
完成電子登記的市民一般會在約一星期後收到登記結果的短訊通知，而遞交書面表格的市民則一般會在約兩星期後收到相關短訊通知。