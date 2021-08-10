九倉吳天海：「看淡內地樓市」 寫字樓亦出現過剩
文章日期：2021年8月10日 17:34
九倉（0004）在中期業績提到內地受政策及調控影響致不再有利可圖，集團主席吳天海在業績會上更直言「看淡內地樓市」，除了已有兩、三年無買新地，連寫字樓亦出現過剩情況。提到近期內地出手打擊部分行業，吳天海指形容為「新元素」，「嚴控科技、科網、教育公司，令到一部分呢啲行業唔敢擴充，暫時收縮」，出現「一雞死一雞鳴」的情況，但目前情況更是「隻雞仲喘緊氣，新雞未見出來」。
吳天海又指，加上商業地是可遇不可求，但近年連上海都供應過剩，認為行業需要一段時間消化。至於內地零售行業，業主間競爭更加大，因為不少內房眼見住宅市場調控，轉投商業零售項目，亦令競爭加大，故「唔急於增加供應，睇定啲先」。
九倉上半年為內地發展物業作出減值撥備36.5億元，吳天海認為以目前市況去評估並作出撥備是適當的水平，但市場會轉好或轉壞，暫時對於會否再增撥備「希望唔會，更希望有回撥」。
他又多次重申，過去兩三年已無再增加內地土儲，雖然重點城市樓價回落，但地價未見明顯調整，認為現時投地「利潤太過微，一個唔覺意會虧本」。
他指，目前中央堅持「房住不炒」的方向，除非「直到見到一個新方向」，政策有所寬鬆，否則未會考慮，目前在內地投地成功機會亦不大，更不會太過進取。
截至今年六月底，集團於內地無新增土儲，土儲進一步減少至260萬平方米。
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