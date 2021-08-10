內地7月乘用車零售銷量減6.4% 新能源車增2倍
文章日期：2021年8月10日 16:51
乘聯會月度數據顯示，內地7月廣義乘用車零售銷量按年減6.4%，下降至152萬輛，按月減少5.2%；零售銷量達到22.2萬輛，按年成長169%，按月下降3.2%。
7月新能源乘用車躉售銷量達到24.6萬輛，按年成長203%，按月成長5.1%。
較早前，特斯拉7月份中國產汽車國內交付8621輛，按月下降69%。
汽車股普遍向上，吉利（0175）收報27.4元，升1.29%；比亞迪（1211）收報270元，升2.43%；華晨中國（1114）收報7.3元，無升跌；廣汽集團（2238）收報6.82元，升1.64%；東風集團股份（0489）收報6.9元，升0.15%；長城汽車（2333）收報34.15元，跌0.15%；北京汽車（1958）收報2.83元，升1.43%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.62元，跌1.22%；小鵬汽車（9868）收報167元，升5.03%；五菱（0305）收報1.62元，跌2.99%。
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