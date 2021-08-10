基於以上情形，標普表示可能將把在中國市場經營的金融公司的評級基準，向上調1個級別至bb級。因為金融公司的監管環境更加寬鬆，而且它們無法獲得央行融資，所以這些公司的評級基準會較銀行低2個級別。

標普指經濟風險的改善，有利於中國所有金融公司，具體將體現在風險調整後資本（RAC）比率提升。雖然評級基準的變動，不會自動上調所有評級，不過如果RAC比率提升到更強的檔次，或目前RAC比率符合「適當」或更高的資本充足性評估，在其他條件不變的情況下，評級上調的可能性將會更大。在經濟風險改善的環境下，將會拉近RAC比率與上調評級所需達到要求之間的距離。

此外，標普昨日將交通銀行（3328）、民生銀行（1988）等的評級展望由「穩定」調整為「正面」，該行指大部分中國融資租賃公司決定評級的主要因素為集團的信用狀况，因為它們的業務和戰略與集團緊密關聯，預計一旦受壓將會獲得母公司的及時支持。因此標普今日同將交銀金融租賃、交銀租賃管理香港和民生金融租賃的評級展望，跟隨母行升為「正面」。

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