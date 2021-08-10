冠君中期可分派收入跌1.8% 息0.12元
文章日期：2021年8月10日 16:42
冠君產業信託（2778）中期可分派收入跌1.8%，每基金單位分派減2%，派0.1200元。收報4.4元，跌0.45%。
冠君指，疲弱的需求及市場租金對寫字樓物業組合的租金收益構成壓力。雖然部分零售商戶的業績好轉，而分成租金亦從 2020 年的谷底回升，但整體表現仍遠遜於 2018 年的高峰期。朗豪坊商場的整體租金收益隨着基本租金回落而下跌。
期內，租金收益總額下跌 6.2%至 12.6 億元，物業經營淨開支減少 17.2%至 1.22 億元。物業收益淨額則下跌 4.8%至 11.37 億元。
物業收益淨額方面，當中，花園道三號跌3.3%至6.64億元；朗豪坊辦公樓跌8.7%至1.61億元；朗豪坊商場跌5.8%至3.1億元。
展望方面，公司認為，雖然寫字樓物業組合的租賃勢頭向好，但市場租金沒有明顯的見底跡象。由於市值租金低於現收租金，預料今年下半年續租租金仍會下跌。朗豪坊商場方面，基本租金收入因一名佔面積7.0%的主要租戶撤出而持續受壓；消費券計劃下，租戶銷售額回升可望帶動今年下半年的分成租金收入。
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