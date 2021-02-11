恒指收市升322點 逾兩周收市新高 北水連續第3日流入 累計151億
文章日期：2021年8月10日 16:23
人行貨幣政策報告令投資者憧憬寬鬆政策，恒指今早高開173點後，早市雖然一度倒跌最多144點，但臨近半日收市已轉升，午後升幅更擴大至327點，並以接近全日高位及逾兩周高位收市，大市全日高低波幅472點。科指更曾升最多2.58%，是8月4日後最大升幅。
恒指收市升322點或1.23%，報26605點，是7月23日後收市新高。大市成交金額1607億元，較上日增加9.01%，是8月5日1617.46億元成交後最多；國指升185點或1.99%，報9499點。恒生科技指數收報6830點，升2.48%。
恒指、科指近日均於10天線爭持，今日收市齊齊高於10天線。恒指10天線現為26188.05點，科指為6744點。
藍籌31隻升，25隻下跌，2隻無升跌。美團（3690）升8.44%，收報239元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻135點；舜宇（2382）跌5.58%，收報220元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。
恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報10.8元，升9.87%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報220元，跌5.58%。
北水南下合計淨流入54.84億元，較上日增加59.02%，連續第3日流入，累計流入151.2億元；對上一次連續3日淨流入是2021年6月3日。南水北上合計淨流入10.42億元人民幣，較上日減少76.68%，連續第2日流入，累計流入55.08億元。
午後消息股表現
銀河聯昌：恒大（3333）售子公司股權，有助緩解市場對其破產風險的擔憂，早前外電報道指恒大就出售恒大汽車（0708）和恒大物業（6666）股權談判。另外，恒大汽車發盈警，料上半年虧損擴大至48億。恒大收報5.87元，升7.31%；恒大物業收報6.7元，升20.5%；恒大汽車收報13.2元，升8.02%；恒騰（0136）收報4.9元，升15.57%。
佐丹奴（0709）中期轉賺6000萬，息6.5仙，第二季度銷售額增44%。收報1.61元，升3.87%。
九龍倉（0004）基礎淨虧損收窄至5.26億元，中期息0.2元。收報26.3元，跌0.38%。
冠君產業信託（2778）中期可分派收入跌1.8%，每基金單位分派減2%，派0.1200元。收報4.4元，跌0.45%。
聯想控股（3396）公布，向三育教育提供財務資助，最多涉2.1億元人幣。收報11.84元，無升跌。
中國電信（0728）中期多賺27%，不派息。收報2.89元，升0.7%。
今早及隔晚消息股表現
雷軍指中國「飛人」蘇炳添將代言小米（1810）品牌。收報27.45元，升2.43%。
人民日報批評過度包裝，應從源頭減少。紙股仍向上，理文造紙（2314）收報6.75元，升1.81%；玖龍紙業（2689）收報10.42元，跌0.57%；晨鳴紙業（1812）收報4.51元，升1.81%；陽光紙業（2002）收報1.81元，升0.56%。
綠科科技（0195）發盈喜，料上半年轉虧為盈，賺1億至1.2億元，去年蝕4210萬元。收報0.11元，升8.91%。
再鼎醫藥（9688）第二季虧損擴大，由去年同期的蝕8060萬美元，擴大至1.633億美元。收報1195元，升3.11%。
維亞生物（1873）發盈喜，上半年轉虧為盈，賺不少於8500萬元，去年同期蝕5.3億元收報7.5元，跌4.34%。
蔡朝暉斥3300萬元向揚科（1460）主席購股，躍升第二大股東。創52周高，見0.75元，收報0.66元，升22.22%。
寶龍地產（1238）首7個月銷售額增六成。收報5.97元，升2.93%。
長城汽車（2333）首7個月銷量增近五成。收報34.15元，跌0.15%。
福萊特玻璃（6865），中期淨利潤增1.73倍至12.61億元人民幣，不派中期息。收報38.95元，跌5.92%。
中駿集團（1966）7月合同銷售額按年升4%達80.3億人幣。收報2.95元，升1.03%。
舜宇光學（2382）7月手機鏡頭出貨量按年跌近23%。收報220元，跌5.58%。
雅生活服務（3319）2.82億人幣增持物管公司，市盈率12倍。收報30.55元，升2.17%。
越秀房託（0405）中期單位分派升6.7%。收報4.01元，升1.01%。
東軟教育（9616）發盈喜，料中期利潤、純利增長不少於35%。收報5.48元，升1.86%。
國泰（0293）連續兩期政府債息拖數，涉款近6億元。收報6.2元，跌1.59%。
赤子城科技（9911）發盈喜，淨利潤增逾34倍。收報5.42元，升12.22%。
L’OCCITANE（0973）首季銷售淨額增27%，同店銷售增25%。收報29元，升0.52%。
和黃醫藥（0013）伙Epizyme拓大中華市場，可以6500萬美元購Epizyme股份。收報67.2元，升0.6%。
破頂股表現
破頂股包括，達力環保（1790）創52周高，見0.62元，收報0.55元，升5.77%；置富（0778）創52周高，見8.88元，收報8.82元，無升跌；大昌集團（0088）創52周高，見5.64元，收報5.62元，升2.37%；葉氏化工（0408）創52周高，見5.38元，收報5.37元，升5.29%；南方錳業（1091）創52周高，見1.64元，收報1.56元，跌0.64%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.06元，收報1.06元，升21.84%；東方證券（3958）創52周高，見7.98元，收報7.97元，升4.73%。
破底股方面
破底股包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.16元，收報0.17元，跌1.16%；汽車之家（2518）創上市新低，見79.65元，收報83.25元，升1.28%；藍月亮（6993）創上市新低，見6.49元，收報6.87元，升4.09%；稻草熊（2125）創上市新低，見5.72元，收報5.88元，升1.38%；大家樂（0341）見52周低15.02元，收報15.08元，升0.27%；靈寶黃金（3330）見52周低0.93元，收報0.94元，跌1.05%；中遠海能（1138）見52周低2.85元，收報2.9元，升1.05%；恒安（1044）見52周低44.5元，收報45.6元，升0.88%；太陽城集團（1383）見52周低0.365元，收報0.365元，跌1.35%。
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