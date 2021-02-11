人行貨幣政策報告令投資者憧憬寬鬆政策，恒指今早高開173點後，早市雖然一度倒跌最多144點，但臨近半日收市已轉升，午後升幅更擴大至327點，並以接近全日高位及逾兩周高位收市，大市全日高低波幅472點。科指更曾升最多2.58%，是8月4日後最大升幅。