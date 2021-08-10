在營運管理及成本控制挑戰方面，有26%受訪者認為，是受疫情影響而難以到銀行分行處理財務事宜，因為大多數受訪者期望直接與銀行客戶關係經理對話，其次分別有22%受訪者認為是銀行服務費高昂，亦有20%受訪者認為銀行服務水平低。

Visa香港、澳門和台灣地區產品部副總經理鍾德怡表示，傳統金融服務可更新從獲取客戶到開立戶口的整個流程，並為中小企業提供幫助。研究過程中訪問的中小企業決策者們表示，他們的往來銀行可以做得更好，不單是將目前的傳統服務數碼化，例如，中小企業尋求能整合銀行服務至其會計或稅務管理或費用管理軟件之中。

該行已推出公司對公司（B2B）的諮詢服務及解決方案，可幫助銀行優化中小企業客戶開戶流程、強化審核決策並提供更佳的體驗，例如發行電子支付卡。

記者：歐陽偉昉

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