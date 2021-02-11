該宗案件的為李謀任，案發時案發時是成衣製造公司茂榮實業兩名董事兼股東之一，亦是另一間公司泛太平洋時裝的唯一東主。被告被控四項控罪，即一項串謀詐騙，以及三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。當時稱茂榮實業會向供應商購買原材料，並從銀行獲取信用證以支付相關交易的款項。

其中一項控罪指，被告涉嫌於2018年7月28日至10月10日期間，與一名茂榮實業僱員及一間供應商的獨資東主，一同串謀詐騙中銀香港，不誠實地向中銀香港申請發出三份以該供應商為受惠人的信用證，但明知並無關於該等信用證的真正基礎商業交易，以及出示包括發票及貨物收據在內的虛假文件，以支持該三項信用證申請，致使有關銀行向該供應商支付款項總額逾550萬美元。

另外三項控罪指，被告涉嫌於2018年8月22日至10月10日期間，知道或有合理理由相信，泛太平洋時裝一個銀行帳戶內三筆總值逾550萬美元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該等款項。涉案三筆共逾550萬美元的信用證款項，被指由上述供應商存入泛太平洋時裝的銀行帳戶，其後再轉帳至茂榮實業的銀行帳戶。

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