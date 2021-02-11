期內銷售額為16.81億元，增長19%，主要是由於相比去年的低基數銷售額有所改善。毛利率增長2.4個百分點至57.0%（2020年：54.6%），歸因於減少折扣優惠。存貨對成本流轉日數下降14日至124日。

地區劃分，香港及澳門（包括零售及批發銷售）錄得對外客戶之銷售額為2.95億元，低過去年同期的3.09億元；於內地為3.62億元，高過去年同期的2.99億元；於其他市場對外客戶之銷售額為10.24億元，去年同期為8.05億元。

期末門市數目減少4.3%，至2094間。大部份地區呈現復蘇跡象。第二季度銷售額按年增長44.0%，較第一季度增長2.4%更為顯著，銷售額有所改善主要是由於去年爆發2019新型冠狀病毒大流行後的低基數所致。

線上業務銷售額持續增長，升幅為21.6%。該業務佔集團銷售額10.1%，去年同期為9.8%，其中非中國大陸平台超出預期增長41.9%。加盟商的批發恢復並錄得21.1%增長，主要是由於該等地區放寬行動管制和社交距離限制後門市重新營業，以及在新興市場開設新店。

其他報道

九龍倉基礎淨虧損收窄至5.26億元 中期息0.2元

聯想控股向三育教育提供財務資助 最多涉2.1億元人幣

恒指半日升76點 科指創一周最大升幅 美團升6%

中國電信中期多賺27% 不派息

凌緣庭調任九倉執董 將管理中國內地投資物業

PUBG開發商首日掛牌 曾挫近20%

滬指一度上試3500點 半日收跌0.14%

特斯拉呼籲後 印度據報考慮削減電動汽車進口關稅

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日

雷軍指中國「飛人」蘇炳添將代言小米品牌

Deliveroo 獲foodpanda母企入股5.09%