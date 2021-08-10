恒指半日升76點或0.29%，報26359點，成交金額833億元；國指升72點或0.78%，報9386點。恒生科技指數收報6756點，升1.37%。科指曾升最多1.85%，是8月4日後最大升幅，當日升幅為3.52%；今早高見6788.31點，是8月5日6914.53點後最高。

藍籌21隻升，35隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升8.59%，收報31.6元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升6.35%，收報234.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻102點；舜宇（2382）跌5.92%，收報219.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報234.4元，升6.35%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報219.2元，跌5.92%。

北水南下合計淨流入13.1億元，較上日減少62.01%，連續第3日流入，累計流入109.45億元；對上一次連續3日淨流入是2021年6月3日。南水北上合計淨流出16.87億元人民幣，終止連續1日流入。

PUBG開發商首日掛牌，曾挫近20%，不過，在內地推出該遊戲的騰訊（0700）收報481.8元，升4.38%。

小米（1810）董事長雷軍於微博宣布，中國「飛人」蘇炳添將代言小米品牌。小米收報27元，升0.75%。

多間公司公布業績，績前表現如下，冠君（2778）收報4.4元，跌0.45%；中國電信（0728）收報2.88元，升0.35%；佐丹奴（0709）收報1.55元，無升跌；九龍倉集團（0004）收報26.1元，跌1.14%。

綠科科技（0195）發盈喜，料上半年轉虧為盈，賺1億至1.2億元，去年蝕4210萬元。收報0.11元，升8.91%。

再鼎醫藥（9688）第二季虧損擴大，由去年同期的蝕8060萬美元，擴大至1.633億美元。收報1175元，升1.38%。

維亞生物（1873）發盈喜，上半年轉虧為盈，賺不少於8500萬元，去年同期蝕5.3億元。收報7.43元，跌5.23%。

恒大汽車（0708）發盈警，料上半年虧損擴大至48億。另外，外電報道指恒大（3333）就出售恒大汽車和恒大物業（6666）股權談判。恒大汽車收報12.7元，升3.93%；恒大收報5.67元，升3.66%；恒大物業收報6.22元，升11.87%；恒騰（0136）收報4.56元，升7.55%。

蔡朝暉斥3300萬元向揚科（1460）主席購股，躍升第二大股東。創52周高，見0.75元，收報0.69元，升27.78%。

寶龍地產（1238）首7個月銷售額增六成。收報5.83元，升0.52%。

長城汽車（2333）首7個月銷量增近五成。收報33.55元，跌1.9%。

福萊特玻璃（6865），中期淨利潤增1.73倍至12.61億元人民幣，不派中期息。收報39.05元，跌5.68%。

中駿集團（1966）7月合同銷售額按年升4%達80.3億人幣。收報2.97元，升1.71%。

舜宇光學（2382）7月手機鏡頭出貨量按年跌近23%。收報219.2元，跌5.92%。

雅生活服務（3319）2.82億人幣增持物管公司，市盈率12倍。收報30.15元，升0.84%。

越秀房託（0405）中期單位分派升6.7%。收報4元，升0.76%。

東軟教育（9616）發盈喜，料中期利潤、純利增長不少於35%。收報5.38元，無升跌。

國泰（0293）連續兩期政府債息拖數，涉款近6億元。收報6.21元，跌1.43%。

赤子城科技（9911）發盈喜，淨利潤增逾34倍。收報5.19元，升7.45%。

L’OCCITANE（0973）首季銷售淨額增27%，同店銷售增25%。收報29.2元，升1.21%。

和黃醫藥（0013）伙Epizyme拓大中華市場，可以6500萬美元購Epizyme股份。收報67.1元，升0.45%。

破頂股表現

破頂股包括，達力環保（1790）創52周高，見0.62元，收報0.55元，升5.77%；置富（0778）創52周高，見8.88元，收報8.77元，跌0.57%；大昌集團（0088）創52周高，見5.57元，收報5.57元，升1.46%；葉氏化工（0408）創52周高，見5.35元，收報5.28元，升3.53%；南方錳業（1091）創52周高，見1.64元，收報1.55元，跌1.27%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.05元，收報1.01元，升16.09%。

破底股方面

破底股包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.16元，收報0.171元，跌0.58%；汽車之家（2518）創上市新低，見79.65元，收報81.5元，跌0.85%；藍月亮（6993）創上市新低，見6.49元，收報6.84元，升3.64%；稻草熊（2125）創上市新低，見5.72元，收報5.98元，升3.1%；大家樂（0341）見52周低15.02元，收報15.06元，升0.13%；中遠海能（1138）見52周低2.85元，收報2.89元，升0.7%；恒安（1044）見52周低44.5元，收報45.15元，跌0.11%；太陽城集團（1383）見52周低0.365元，收報0.365元，跌1.35%。

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