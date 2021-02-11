港元現報7.7828元升值10點子，曾貶值最多1點子，報7.7839元，亦曾升值最多23點子，報7.7815元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.26點子至0.0383%；1星期HIBOR跌0.2點子至0.04768%；2星期HIBOR跌0.27點子至0.05357%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.14946%；6個月期HIBOR無升跌報0.25464%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.35375%。

美元指數現報92.971升值0.026點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.09513%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0208%，連續2日收窄，利差是2021年5月07日後最低，當日差距為-0.0226%。

對上一次連續2日收窄，是2021年8月05日，當日利差報-0.0181%。

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