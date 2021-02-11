恒指高開173點 科指升1.6% 騰訊升3% 恒汽升8% 恒大物業升9%
文章日期：2021年8月10日 09:26
恒指今早高開173點或0.66%，報26456點，成交金額29億元；國指今早高開80點或0.87%，報9394點。恒生科技指數開市報6773點，升1.62%。
恒指高於10天線(26173.15點)並挑戰20天線(26690.9點)，10天線亦正回升，逼近20天線。科指亦高於10天線(6738點)，10天線亦回升。
藍籌21隻升，17隻下跌，20隻無升跌。騰訊（0700）升3.55%，報478元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點；龍湖（0960）跌1.4%，報35.1元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）跌0.44%，報68.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。
恒生科技指數成份股25隻升，1隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）開市報5.25元，升5%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報11.86元，跌0.17%。
人民日報批評過度包裝，應從源頭減少。紙股向上，理文造紙（2314）開市報6.7元，升1.06%；玖龍紙業（2689）開市報10.58元，升0.95%；晨鳴紙業（1812）開市報4.47元，升0.9%；陽光紙業（2002）無成交，報1.8元。
多間公司公布業績，績前表現如下，冠君（2778）無成交，報4.42元。中國電信（0728）開市報2.87元，無升跌；佐丹奴（0709）無成交，報1.55元。九龍倉集團（0004）開市報26.5元，升0.38%。
綠科科技（0195）發盈喜，料上半年轉虧為盈，賺1億至1.2億元，去年蝕4210萬元。開市報0.116元，升14.85%。
再鼎醫藥（9688）第二季虧損擴大，由去年同期的蝕8060萬美元，擴大至1.633億美元。開市報1182元，升1.98%。
維亞生物（1873）發盈喜，上半年轉虧為盈，賺不少於8500萬元，去年同期蝕5.3億元開市報8.22元，升4.85%。
恒大汽車（0708）發盈警，料上半年虧損擴大至48億。另外，外電報道指恒大（3333）就出售恒大汽車和恒大物業（6666）股權談判。恒汽開市報13.2元，升8.02%。恒大（3333）開市報5.85元，升6.95%；恒大物業（6666）開市報6.1元，升9.71%。恒騰（0136）開市報4.34元，升2.36%。
蔡朝暉斥3300萬元向揚科（1460）主席購股，躍升第二大股東開市報0.62元，升14.81%。
寶龍地產（1238）首7個月銷售額增六成。開市報5.91元，升1.9%。
長城汽車（2333）首7個月銷量增近五成。開市報34.2元，無升跌。
福萊特玻璃（6865），中期淨利潤增1.73倍至12.61億元人民幣，不派中期息。開市報42元，升1.45%。
中駿集團（1966）7月合同銷售額按年升4%達80.3億人幣。開市報2.95元，升1.03%。
舜宇光學（2382）7月手機鏡頭出貨量按年跌近23%。開市報239.6元，升2.83%。
雅生活服務（3319）2.82億人幣增持物管公司，市盈率12倍。開市報30.4元，升1.67%。
越秀房託（0405）中期單位分派升6.7%。開市報3.98元，升0.25%。
東軟教育（9616）發盈喜，料中期利潤、純利增長不少於35%。無成交，報5.38元。
國泰（0293）連續兩期政府債息拖數，涉款近6億元。無成交，報6.3元。
赤子城科技（9911）發盈喜，淨利潤增逾34倍。開市報5.12元，升6%。
L’OCCITANE（0973）首季銷售淨額增27%，同店銷售增25%。無成交，報28.85元。
和黃醫藥（0013）伙Epizyme拓大中華市場，可以6500萬美元購Epizyme股份。開市報67.45元，升0.97%。
破頂股表現
破頂股包括，南方錳業（1091）創52周高，見1.59元，開市報1.59元，升1.27%。
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