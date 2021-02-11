個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.1%，折合報471.3元；阿里巴巴（9988）升0.67%，折合報189.97元；美團（3690）升1.64%，折合報224.01元；匯控（0005）升0.9%，折合報44.2元；建行（0939）跌0.1%，折合報5.51元。

道期現跌0.002%；標期現升0%；納期現跌0.03%。日股現升0.12%，韓股現跌0.03點，不足0.01%，澳股現升0.42%。

紐油現升0.55%或0.36美元，報66.85美元；布油現升0.37%或0.25美元，報69.3美元；金價現升0.03%或0.54美元，報1730.48美元；美國10年期債息現跌0.12%或0.0016厘，報1.3221厘；美元指數現升0.04%或0.04點，報92.99點。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，冠君產業信託（2778）、中國電信（0728）、佐丹奴（0709）、九龍倉（0004）等。

綠科科技（0195）發盈喜，料上半年轉虧為盈，賺1億至1.2億元，去年蝕4210萬元。

再鼎醫藥（9688）第二季虧損擴大，由去年同期的蝕8060萬美元，擴大至1.633億美元。

維亞生物（1873）發盈喜，上半年轉虧為盈，賺不少於8500萬元，去年同期蝕5.3億元

恒大汽車（0708）發盈警，料上半年虧損擴大至48億。

蔡朝暉斥3300萬元向揚科（1460）主席購股，躍升第二大股東

寶龍地產（1238）首7個月銷售額增六成。

長城汽車（2333）首7個月銷量增近五成。

福萊特玻璃（6865），中期淨利潤增1.73倍至12.61億元人民幣，不派中期息。

中駿集團（1966）7月合同銷售額按年升4%達80.3億人幣。

舜宇光學（2382）7月手機鏡頭出貨量按年跌近23%。

雅生活服務（3319）2.82億人幣增持物管公司，市盈率12倍。

越秀房託（0405）中期單位分派升6.7%。

東軟教育（9616）發盈喜，料中期利潤、純利增長不少於35%。

國泰（0293）連續兩期政府債息拖數，涉款近6億元。

赤子城科技（9911）發盈喜，淨利潤增逾34倍。

L’OCCITANE（0973）首季銷售淨額增27%，同店銷售增25%。

和黃醫藥（0013）伙Epizyme拓大中華市場，可以6500萬美元購Epizyme股份。

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