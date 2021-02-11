市場續憂慮疫情及聯儲局收水，美股普遍向下，道指高開21點見頂，最多曾跌167點。亞特蘭大聯儲行長Bostic表示，如果接下來一到兩個月的就業數據繼續保持強勁，聯儲局應該以快於以往的速度削減購債規模；並預計首次加息將在2022年「非常晚」的時候。Delta變種病毒引發的新一波疫情席捲美國，新增病例和住院人數都達到2月以來的最高水平。