續憂疫情及聯儲局收水 道指跌106點
文章日期：2021年8月10日 08:08
市場續憂慮疫情及聯儲局收水，美股普遍向下，道指高開21點見頂，最多曾跌167點。亞特蘭大聯儲行長Bostic表示，如果接下來一到兩個月的就業數據繼續保持強勁，聯儲局應該以快於以往的速度削減購債規模；並預計首次加息將在2022年「非常晚」的時候。Delta變種病毒引發的新一波疫情席捲美國，新增病例和住院人數都達到2月以來的最高水平。
道瓊斯工業平均指數收跌106點，跌幅0.31%，報35101點。標普500指數收跌4點，跌幅0.1%，報4432點。納斯達克綜合指數收漲24點，或0.17%，報14860點。
聯合健康跌1%，報410.87美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低27點，而高盛升0.5%，報399.88元，貢獻道指13點。
科技股方面，蘋果收市報146.09元，跌0.03%，谷歌母公司Alphabet收市報2738.26元，升0.86%，亞馬遜收市報3341.87元，跌0.09%，Facebook收市報361.61元，跌0.52%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.16%，報470點。德國DAX指數收跌0.11%，報15745點；法國CAC 40指數跌0.06%，報6813點；英國富時100指數收漲0.14%，報7132點。