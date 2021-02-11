期內，集團主要收益依然為光伏玻璃，佔82.54%，較去年同期減少2.73個百分點，其次為工程玻璃，佔7.55%，浮法玻璃的佔比率則由去年同期的0.18%大增至4.47%。

光伏玻璃收入較上期增長56.22%，集團指，是受益於產能擴張和雙玻需求增加，光伏玻璃的銷售量較去年同期增長，而雖然今年第二季光伏玻璃的價格有所下降，但平均價格仍高於去年同期。浮法玻璃的收入則同比大增近40倍，集團指，是由於一座日熔化量600噸浮法玻璃熔窯於2019年年底開始冷修以致去年同期的產銷量下降，而冷修窯爐去年8月投入生產，使今年浮法產銷量增長，加上銷售價格較去年同期增長。

區域收益方面，中國收益則同比大增7成至27.40億元，亞洲其他國家亦同比上升46.76%至9.83億元。

其他報道

壹傳媒：已向科技園發退租通知 不承認涉嫌違反租約的行為

中駿集團7月合同銷售額按年升4%達80.3億人幣

舜宇光學7月手機鏡頭出貨量按年跌近23%

憂慮疫情 油價曾挫逾4% 連跌兩日

越秀房託中期單位分派升6.7%

東軟教育發盈喜 料中期利潤、利增長不少於35%

國泰連續兩期政府債息拖數 涉款近6億

赤子城科技發盈喜 淨利潤增逾34倍

理想汽車行業風光競爭大

L’OCCITANE首季銷售淨額增27% 同店銷售增25%

新任財庫局常秘朱曼鈴獲委任港鐵替任董事

中國鐵塔﹕河南水災料損失幾千萬元 約有2000個塔址受影響

騰訊告抖音傳播王者榮耀遊戲視頻侵權 獲賠60萬 抖音：將上訴