福萊特玻璃中期淨利潤增1.73倍至12.61億元人民幣 不派中期息
文章日期：2021年8月9日 18:28
福萊特玻璃 （6865） 公布，截至今年6月底，上半年的淨利潤較去年同期增近1.73倍至12.61億元(人民幣，下同)。EBITDA為16.94億元，同比增逾1倍，EBITDA利潤率為42.07%，較去年同期擴大近10個百分點。營業收入則同比增61.37%至40.28億元，基本每股收益為0.59元，不派中期股息。
期內，集團主要收益依然為光伏玻璃，佔82.54%，較去年同期減少2.73個百分點，其次為工程玻璃，佔7.55%，浮法玻璃的佔比率則由去年同期的0.18%大增至4.47%。
光伏玻璃收入較上期增長56.22%，集團指，是受益於產能擴張和雙玻需求增加，光伏玻璃的銷售量較去年同期增長，而雖然今年第二季光伏玻璃的價格有所下降，但平均價格仍高於去年同期。浮法玻璃的收入則同比大增近40倍，集團指，是由於一座日熔化量600噸浮法玻璃熔窯於2019年年底開始冷修以致去年同期的產銷量下降，而冷修窯爐去年8月投入生產，使今年浮法產銷量增長，加上銷售價格較去年同期增長。
區域收益方面，中國收益則同比大增7成至27.40億元，亞洲其他國家亦同比上升46.76%至9.83億元。
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