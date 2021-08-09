至於貢獻上半年經營收入53.1%的廣州國金中心，當中酒店部分在上半年大幅反彈94%，至1.451億元人民幣（下同），林德良表示在上半年每月平均月的經營收入已回復到約3000多萬元，但受到5至6月廣州疫情復燃影響，5月起經營收入跌回200至300萬元水平，惟七月已復蘇。他相信在下半年疫情進一步受控下，以往已多屆改為線上舉行的廣交會，將首次線上線下融合舉辦，相信有利物業的餐飲、宴會及住宿等，下半年酒店部分一定比上半年好。

近年越秀房託多次提前管理債務，節省利息開支，在上半年集團亦提前置換2021年到期4億美元債券，令整體美元債的年利率由2020年底的4.99%，降至2.72%，亦帶動整體融資成本由年初的3.01%，降至2.47%。

林德良表示，單是置換該筆4億美元債券，半年已節省約3000萬元，全年合計節省6000萬元，加上部分債務與HIBOR掛鉤，上半年的1個月HIBOR較去年同期相差百多個點子，料下半年按年比較仍會下跌，對債務再融資有利。

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