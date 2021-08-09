越秀房託中期收入總額按年升6.1%至8.82億元，物業收入淨額按年跌2.3%，至6.39億元。整體中期物業整體出租率約為 93.2%，其中成熟型物業出租率94%，成長型物業出租率91.5%。

當中核心成熟物業廣州國金中心寫字樓中期整體經營收入按年升16.3%，至4.683億元，主要受到酒店部分帶動，中期經營收入達1.451億元，按年升94%﹔但寫字樓及零售商場部分則分別按年跌1.8%及14.9%，至分別2.407億元及3200萬元。

另一成熟物業白馬大廈的中期經營收入按年跌13.6%至1.399億元﹔財富廣場中期經營收入亦按年跌2.4%至3640萬元﹔但城建大廈及維多利廣場經營收入分別升2.6%及12.6%，越秀大廈亦升11.5%。

截至六月底的出租率方面，白馬大廈按年跌7.2%至90.1%、城建大廈按年跌1.5%、國金中心寫字樓及商場按年分別跌1.1%及0.2%，但財富廣場、城建大廈及越秀大廈分別按年升2%、4.6%及4.1%，令成熟型商場上半年出租率僅跌0.5個百分點至94%。

越秀房託在2021年起的五年，按租賃面積統計，各年到期租約所佔比重分別為30.4%、22.8%、20.5%、7.4%及18.9%；按基本月租統計，各年到期租約所佔比重分別為33.3%、24.4%、23.2%、6.0%及13.1%。

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