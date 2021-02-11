公司指，隨著疫情在若市場逐漸穩定，全球銷售第一季度繼續改善。中國市場的銷售額尤其強勁，增長達28.7%，對整體增長貢獻最大。香港、巴西、俄羅斯和日本等在2021財年第一季度受限制措施嚴重影響的市場出現強勁反彈，並在2022財年第一季度實現雙位至三位數增長。

大部分品牌在2022財年第一季度實現雙位數的穩健增長。L’Occitane en Provence、ELEMIS和其他在2022財年第一季度按固定匯率計算分別增長36.1%、21.3%和55.7%。同時，LimeLife在2022財年第一季度增長緩滯，主要是由於去年疫情爆發期間，推動採用純線上商業模式的Lime Life的招聘和銷售增長，導致基數異常高。

按年比較，店舖數目減少56間，第一季閉23間，主要位於美國。第一季度零售銷售額較去年同期增長67.6%，同店銷售額增長25.0%。

隨著大多數國家實體渠道重開，網上渠道在第一季度如預期正常化，錄得跌幅15.7%（去年第一季增95.8%），但仍佔總銷售額的34.8%。

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