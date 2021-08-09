即時財經新聞

中國鐵塔﹕河南水災料損失幾千萬元  約有2000個塔址受影響

文章日期：2021年8月9日 16:37

中國鐵塔（0788）上半年收入推動純利按年大升16.1％至34.6億元（人民幣，下同）。執行董事兼董事長佟吉祿表示，上半年5G業務明顯推動收入增長，盈利亦明顯上升，預計今年5G建設會是推動全年盈利增長的「最重要因素」，惟未透露具體數字。對於7月出現的河南水災，佟吉祿表示，當地有約2000個站址受到影響，預計損失約幾千萬元左右，損失金額亦不到1億元。佟吉祿解釋，公司每年的塔址都會受到天然災害等影響，該次河南水災所造成的損失仍在預算之內，未對下一季度業績造成影響。