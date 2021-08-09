中國鐵塔上半年資本開支按年跌27.6％至103.6億元，佟吉祿表示，將維持全年300億元以內的資本開支指引。對於中國移動與中國廣電的5G「共建共享」合作，佟吉祿稱，對合作表示關注，亦表態支持，認為這有利推動整個行業的5G建網進度。上半年中國鐵塔已完成25.6萬個5G塔址，預計今年年底前能完成中國工信部所訂下全年60萬個5G塔址的目標。

中國鐵塔收報1.07港元，全日跌1.83％，成交額1.46億港元。

其他報道

恒指升104點 三周以來首次北水連續兩日流入

和黃醫藥伙Epizyme拓大中華市場 可以6500萬美元購Epizyme股份

瑞銀維持快手「買入」評級 目標價狠削七成至115元

澳洲國民銀行 68億購花旗澳洲消費者金融業務

《絕地求生》開發商魁匠團在韓上市

滬指終止兩連跌 惟3500點得而復失

【有片：埋身擊】恒指後市或反彈向上

傳萬達輕資產商管本月在港申請IPO

匯豐：上半年亞洲財富管理收入按年升26%

city'super元老辭職 華潤高層入局 去年成大股東 積極擴超市版圖

大亞灣、惠陽區外籍戶口限購一層樓

《幫你格價》：每月派息股票基金點揀好

前港交所高層楊金隆、顧問林楚華案今開審 兩人否認控罪

【有片：選股王】新源能股回吐 粵海投資中期業績料有驚喜

阿里涉姦高層到字節跳動見工 首輪面試後被剔出