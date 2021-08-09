中國鐵塔﹕河南水災料損失幾千萬元 約有2000個塔址受影響
文章日期：2021年8月9日 16:37
中國鐵塔（0788）上半年收入推動純利按年大升16.1％至34.6億元（人民幣，下同）。執行董事兼董事長佟吉祿表示，上半年5G業務明顯推動收入增長，盈利亦明顯上升，預計今年5G建設會是推動全年盈利增長的「最重要因素」，惟未透露具體數字。對於7月出現的河南水災，佟吉祿表示，當地有約2000個站址受到影響，預計損失約幾千萬元左右，損失金額亦不到1億元。佟吉祿解釋，公司每年的塔址都會受到天然災害等影響，該次河南水災所造成的損失仍在預算之內，未對下一季度業績造成影響。
中國鐵塔上半年資本開支按年跌27.6％至103.6億元，佟吉祿表示，將維持全年300億元以內的資本開支指引。對於中國移動與中國廣電的5G「共建共享」合作，佟吉祿稱，對合作表示關注，亦表態支持，認為這有利推動整個行業的5G建網進度。上半年中國鐵塔已完成25.6萬個5G塔址，預計今年年底前能完成中國工信部所訂下全年60萬個5G塔址的目標。
中國鐵塔收報1.07港元，全日跌1.83％，成交額1.46億港元。
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