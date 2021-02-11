TAZVERIK®已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准用於治療某些上皮樣肉瘤（ES）患者和某些濾泡性淋巴瘤（FL）的患者。TAZVERIK®已分別於2020年1月和6月獲FDA加速批准用於治療上皮樣肉瘤和濾泡性淋巴瘤。

Epizyme總裁兼首席執行官Robert Bazemore表示，是次合作將幫助TAZVERIK®成為首個引入大中華區的的EZH2抑制劑，並讓和黃醫藥參與到TAZVERIK®的全球開發，為TAZVERIK®與R²方案（即瑞複美®REVLIMID ®（加利妥昔單抗））聯合療法，用於治療二線濾泡性淋巴瘤方面，制訂更快速、更具效益和地域包容性更大的開發計劃。

和黃醫藥首席執行官賀雋表示，他們認為TAZVERIK®的活性及其控制某些基因表達的表觀遺傳學機制，可與他們一系列的創新腫瘤學藥物聯合用藥，具有高度互補和潛在協同效益，甚至抑制腫瘤的生長和轉移。是次合作將加快探索EZH2抑制在多種腫瘤類型的臨床潛力，他們會在所屬區域負責TAZVERIK®在大中華區的開發及商業化。

Epizyme將收取2500萬美元首期付款，並合資格額外收取不超過1.1億美元的開發和監管里程碑付款，涵蓋最多8個其他潛在適應症，及額外收取不超過1.75億美元銷售里程碑付款。Epizyme亦根據TAZVERIK®在大中華區的年度淨銷售額計算，收取介於百分之十的中位數至百分之二十的低數位之特許權使用費。和黃醫藥亦取得四年期認股權證，按每股11.5美元購買總值不超過6500萬美元的Epizyme股份。

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