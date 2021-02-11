和黃醫藥伙Epizyme拓大中華市場 可以6500萬美元購Epizyme股份
文章日期：2021年8月9日 16:15
和黃醫藥（0013）宣布，與在美國納斯達克上市並專注於開發及提供創新的表觀遺傳學療法的生物製藥公司Epizyme, Inc.（ EPZM），宣布開展合作，在大中華區包括中、港、澳台地域，進行由Epizyme開發的甲基轉移酶抑制劑TAZVERIK®的研發、生產及商業化。該集團股價今日收報66.8元，升1.21%。
TAZVERIK®已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准用於治療某些上皮樣肉瘤（ES）患者和某些濾泡性淋巴瘤（FL）的患者。TAZVERIK®已分別於2020年1月和6月獲FDA加速批准用於治療上皮樣肉瘤和濾泡性淋巴瘤。
Epizyme總裁兼首席執行官Robert Bazemore表示，是次合作將幫助TAZVERIK®成為首個引入大中華區的的EZH2抑制劑，並讓和黃醫藥參與到TAZVERIK®的全球開發，為TAZVERIK®與R²方案（即瑞複美®REVLIMID ®（加利妥昔單抗））聯合療法，用於治療二線濾泡性淋巴瘤方面，制訂更快速、更具效益和地域包容性更大的開發計劃。
和黃醫藥首席執行官賀雋表示，他們認為TAZVERIK®的活性及其控制某些基因表達的表觀遺傳學機制，可與他們一系列的創新腫瘤學藥物聯合用藥，具有高度互補和潛在協同效益，甚至抑制腫瘤的生長和轉移。是次合作將加快探索EZH2抑制在多種腫瘤類型的臨床潛力，他們會在所屬區域負責TAZVERIK®在大中華區的開發及商業化。
Epizyme將收取2500萬美元首期付款，並合資格額外收取不超過1.1億美元的開發和監管里程碑付款，涵蓋最多8個其他潛在適應症，及額外收取不超過1.75億美元銷售里程碑付款。Epizyme亦根據TAZVERIK®在大中華區的年度淨銷售額計算，收取介於百分之十的中位數至百分之二十的低數位之特許權使用費。和黃醫藥亦取得四年期認股權證，按每股11.5美元購買總值不超過6500萬美元的Epizyme股份。
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