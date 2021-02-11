科技股及金融股撐市，恒指低開210點後倒升，高位升347點，午後未有突破，維持全日高低波幅606點。恒指穿10天線(26036.13點)後反彈，收市企於其上，高位曾逼近20天線(26766.24點)；科指續於10天線(6686點)附近爭持，今日而復失。北水連續第2日流入。