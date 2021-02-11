恒指升104點 三周以來首次北水連續兩日流入
文章日期：2021年8月9日 16:28
科技股及金融股撐市，恒指低開210點後倒升，高位升347點，午後未有突破，維持全日高低波幅606點。恒指穿10天線(26036.13點)後反彈，收市企於其上，高位曾逼近20天線(26766.24點)；科指續於10天線(6686點)附近爭持，今日而復失。北水連續第2日流入。
恒指收市升104點或0.4%，報26283點，成交金額1475億元，較上日減少0.36%，是7月23日1395.75億元成交後最少；國指升40點或0.44%，報9313點。恒生科技指數收報6664點，跌0.48%。
藍籌37隻升，20隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升5.24%，收報29.1元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.09%，收報220.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻48點；比亞迪（1211）跌4.28%，收報263.6元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌2.48%，收報188.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低67點。
恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報220.4元，升3.09%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報51.4元，跌5.69%。
北水南下合計淨流入34.49億元，較上日減少44.25%，連續第2日流入，累計流入96.35億元；對上一次連續2日淨流入是2021年7月16日。南水北上合計淨流入44.66億元人民幣，終止連續2日流出。
午後消息股表現
匯豐：上半年亞洲財富管理收入按年升26%。另外，曾揭露職場歧視的匯豐經理Clarke辭職。匯控（0005）收報43.8元，升1.39%。
大亞灣、惠陽區外籍戶口限購一層樓。內房向上，綠城中國（3900）收報9.39元，升8.18%；萬科（2202）收報22.45元，升6.15%；新城發展（1030）收報6.82元，升8.77%；中國新城鎮（1278）收報0.104元，升8.33%。
台媒：蘋果訪韓國企業談Apple Car。另外，傳比亞迪（1211）收購上汽乘用車 上汽集團：不信謠 不傳謠。比亞迪收報263.6元，跌4.28%。
眾議院議員要求，將前華為子公司「榮耀」加入黑名單。手機設備向下，丘鈦（1478）收報13.4元，跌0.59%；舜宇（2382）收報233元，跌1.94%；比亞迪電子（0285）收報39.6元，跌1%；信利國際（0732）收報2.58元，跌3.73%。
中國光大綠色環保（1257）中期少賺15%，中期息削12%派0.07元。收報2.62元，跌2.6%。
中國鐵塔（0788）中期多賺16.1%，不派中期息。中國鐵塔（0788）收報1.07元，跌1.83%。
中升集團（0881）中期多賺逾六成，不派息。中升（0881）收報68.1元，升2.87%。
今早及隔晚消息股表現
彭博社：阿里（9988）兩名高管已經辭職，將加快制定「反性騷擾行動準則」。人民日報旗下：不要妄想大而不倒。彭博社：阿里（9988）兩名高管已經辭職，將加快制定「反性騷擾行動準則」。阿里巴巴收報188.7元，跌2.48%。
南華早報：大灣區航空計劃10月1日首航至北京。國泰（0293）收報6.3元，升1.61%。
內地要求不得制定損害外賣騎手健康的指標，美團（3690）曾升近8%。上周末，華爾街日報：美團將被罰款78億元，二選一等做法須整改。美團收報220.4元，升3.09%。
耐世特（1316）飈28%，創近5年最大升幅，美宣布2030年電動車佔汽車銷量一半。收報11.6元，升19.46%。
央視批「炒芯」 半導體股下跌，華虹（1347）曾創近3個月最大跌幅。華虹半導體收報51.4元，跌5.69%；中芯國際（0981）收報26.75元，跌4.97%；晶門半導體（2878）收報1.06元，跌4.5%。
SOHO中國（0410）曾漲一成，黑石收購一事獲市監總局立案調查。收報3.23元，升0.31%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中車時代電氣（3898）收報51.7元，跌1.99%；福萊特玻璃（6865）收報41.4元，升0.98%；越秀房託（0405）收報3.97元，升0.76%。
香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 7月總商品交易額跌8%，Shoalter自動化零售明年推出。收報10.34元，跌1.34%。
吉利（0175）：母公司與雷諾簽備忘錄，於中韓開發混合動力汽車。另外，吉利7月總銷量按年減6%，完成目標48%，新能源車銷售佔比上升。收報27.05元，跌0.92%。
金價銀價重挫，市場憂美國提早收水。招金礦業（1818）見52周低6.6元，收報6.88元，跌2.82%；紫金礦業（2899）收報11.26元，跌1.75%；SPDR金ETF（2840）收報1271.5元，跌2.42%。
小米（1810）在葡擬研虛幣支付，集團澄清：運營無關聯。收報26.8元，升1.71%。
微信侵犯未成年人權益遭提訴。騰訊（0700）收報461.6元，升1.76%。
長和（0001）斥5200萬元回購90萬股。另，長和向太古購50%聯合船塢。長和（0001）收報57.5元，跌0.61%。
廣汽集團（2238）首7個月銷量按年升近兩成。收報6.71元，跌1.03%。
世茂集團（0813）7月賣樓收入跌24%。收報16.26元，升2.91%。
置富產業信託（0778）中期可供分派收益升10.4%，派息比率回升至100%。創52周高，見8.87元，收報8.82元，升2.92%。
維他奶（0345）：內地抵制致夏天旺季損失，料中期或轉蝕5000萬元。見52周低18.6元，收報19.28元，跌10.12%。
電盈（0008）：MIRROR吸廣告客，整體免費電視表現遠超預期。收報4.17元，跌0.71%。
味千（中國）（0538）發盈喜，料中期虧轉盈賺最多7000萬。收報1.36元，升0.74%。
破頂股表現
破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.42元，收報4.34元，升4.33%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.8元，收報3.68元，跌1.6%；大昌集團（0088）創52周高，見5.49元，收報5.49元，升1.1%；華潤電力（0836）創52周高，見15.5元，收報15.08元，升3.01%；南方錳業（1091）創52周高，見1.57元，收報1.57元，升19.85%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見0.89元，收報0.87元，升7.41%；東方證券（3958）創52周高，見7.96元，收報7.61元，升2.15%；艾德韋宣（9919）創52周高，見1.8元，收報1.68元，升8.39%。
破底股方面
科技股破底，包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.166元，收報0.172元，跌1.71%；汽車之家（2518）創上市新低，見82.2元，收報82.2元，跌2.2%；百融雲（6608）創上市新低，見11.56元，收報11.6元，跌2.52%；醫渡（2158）創上市新低，見27.5元，收報29.45元，升1.9%。
其他破底股包括，東陽光藥（1558）創上市新低，見5.71元，收報5.88元，跌0.34%；藍月亮（6993）創上市新低，見6.52元，收報6.6元，跌2.37%；招金礦業（1818）見52周低6.6元，收報6.88元，跌2.82%；恒安（1044）見52周低44.9元，收報45.2元，升0.22%；龍湖（0960）見52周低34.2元，收報35.6元，升1.57%；周黑鴨（1458）見52周低6.06元，收報6.42元，升1.58%；太陽城集團（1383）見52周低0.365元，收報0.37元，跌1.33%；築友智造（0726）見52周低0.7元，收報0.77元，升5.48%。