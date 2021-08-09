匯控指，今年上半年流入亞洲區環球私人銀行業務有93億美元，區內客戶資產總值按年上升25%至1,930億美元，而區內富裕及高資產淨值客戶數目則按年增加 7%至170萬個。

人手方面，匯控指上半年財富管理及個人銀行業務在亞洲區增聘約 600 名全職員工，包括匯豐於中國內地的流動個人財富策劃服務所聘請的350名個人財富策劃師，較原定計劃多聘了100名，有望於今年年底前聘請逾 1,000 名亞洲財富財富管理專才。

數碼化方面，目前匯豐約有 80%財富管理銷售及接近 90%於亞洲註冊的證券交易透過數碼渠道進行，另外香港數碼財富管理銷售按年增加51%。

亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷 (Greg Hingston) 表示，「隨著我們繼續大量投資於科技、產品和員工，今年亞洲財富管理業務的強勁動力，包括健康的財富結餘、費用收益增加及客戶數目增長，都顯示區內客戶的牽引力」。

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