大亞灣、惠陽區外籍戶口限購一層樓
文章日期：2021年8月9日 14:41
以往一直未有嚴行限購限售的廣東惠州，由於毗鄰深圳近年成為炒樓客熱點。該市惠州市住建局網站今日凌晨發布了《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，指會嚴格執行新購住房三年限售政策，重點片區暫停向區域內擁有一套及以上住房的非本市戶籍居民出售新建商品住房，堅決遏制投機炒房。
上述提到的重點片區，是指大亞灣經濟技術開發區、惠陽區。今後將根據市場變化情況，及時調整重點片區的範圍。而死線定在在2021年8月9日零時前，重點片區內非本市戶籍居民購買新建商品住房未進行合同網簽，但可提供定金或首付款電子進賬單原件（現金形式支付除外）或稅務部門出具的完稅證明的，不在限制範圍內。
該局又指，會進一步完善商品住房銷售政策。嚴格審查購房資金來源，嚴防居民挪用消費貸款、個人經營性貸款等用於購房，禁止非銀行金融機構向個人提供購房貸款。
同時，會優化土地競拍規則，實行「限房價、限地價、競配建、競品質」等出讓方式。合理確定出讓地塊住宅銷售限價，進一步穩地價、穩房價、穩預期。
該局又會加強新建商品住房預售和價格備案管理。商品房項目在取得預售許可後10日內須一次性公開全部房源。商品房項目分期申請價格備案的，總建築面積在5萬平方米以下的，須一次性申請；總建築面積在5萬平方米以上申請的，每批次的建築面積不低於3萬平方米（尾盤除外）。對高價樓盤價格進行評估，半年內成交平均折扣率低於95折的，對未推售房源備案價格進行調降，堅決防止價格虛高擾亂市場預期。
此外，嚴格房地產開發資金監管。加強購地資金來源審查，嚴格落實購地使用自有資金規定。對超出「三道紅線」，存在重大失信行為的房地產開發企業，不得參與該市土地招拍掛。加強對企業建設資金監督檢查，確保建設資金落實到位。加強預售資金監管，房地產開發企業嚴格按照有關規定足額繳存和支取預售資金等。
此前，在大灣區中11個城市，不包港澳下，只有肇慶和惠州兩個城市未有出台限購限售。
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