上述提到的重點片區，是指大亞灣經濟技術開發區、惠陽區。今後將根據市場變化情況，及時調整重點片區的範圍。而死線定在在2021年8月9日零時前，重點片區內非本市戶籍居民購買新建商品住房未進行合同網簽，但可提供定金或首付款電子進賬單原件（現金形式支付除外）或稅務部門出具的完稅證明的，不在限制範圍內。

該局又指，會進一步完善商品住房銷售政策。嚴格審查購房資金來源，嚴防居民挪用消費貸款、個人經營性貸款等用於購房，禁止非銀行金融機構向個人提供購房貸款。

同時，會優化土地競拍規則，實行「限房價、限地價、競配建、競品質」等出讓方式。合理確定出讓地塊住宅銷售限價，進一步穩地價、穩房價、穩預期。

該局又會加強新建商品住房預售和價格備案管理。商品房項目在取得預售許可後10日內須一次性公開全部房源。商品房項目分期申請價格備案的，總建築面積在5萬平方米以下的，須一次性申請；總建築面積在5萬平方米以上申請的，每批次的建築面積不低於3萬平方米（尾盤除外）。對高價樓盤價格進行評估，半年內成交平均折扣率低於95折的，對未推售房源備案價格進行調降，堅決防止價格虛高擾亂市場預期。

此外，嚴格房地產開發資金監管。加強購地資金來源審查，嚴格落實購地使用自有資金規定。對超出「三道紅線」，存在重大失信行為的房地產開發企業，不得參與該市土地招拍掛。加強對企業建設資金監督檢查，確保建設資金落實到位。加強預售資金監管，房地產開發企業嚴格按照有關規定足額繳存和支取預售資金等。

此前，在大灣區中11個城市，不包港澳下，只有肇慶和惠州兩個城市未有出台限購限售。

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