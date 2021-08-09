高級檢控官林曉敏作出開案陳述時指，楊金隆因在2016年申請馬會會籍，獲林楚華提供協助，後者更自2017年6月20日至2019年3月28日簽發7張共915萬元的支票，存入楊金隆夫婦的銀行户口。楊妻郝媛嫒更自2017年6月27日至2019年3月29日，將所得的815萭元用作認購包括Snow Lake Asia Offshore Fund等5隻基金。楊本人則在2018年9月6日從夫婦兩人的聯名户口轉賬23.7萬元清繳卡數，另在同年10月11日轉賬1萬元到個人户口。

此前林楚華於2017年12月下旬至翌年11月下旬，從申酉控股（8377）主席黄國偉及基石控股（1592）主席雷雨潤分別收款500萬及100萬元。

從廉政公署調查顯示，林楚華曾經涉足策劃，而又經楊金隆處理及審查的12項新股上市個案，而又獲批在2015年9月至2019年11月上市，當中涉及申酉控股、基石控股、倩碧（8367）等，但是楊金隆並無向港交所申報當中存在利益衝突。林楚華更從4間已獲批上市的4間公司，包括良斯集團（1683）、國茂（8428）、Cool Link（8491）及基石方面，獲配售股份後高價出售，獲利101.14萬元。林曉敏稱，在案中楊金隆獲林楚華的申請馬會會藉推薦文及轉换，從而换取楊金隆對涉及林籌劃的首次公開招股申請有優待倾向。

直到港交所在2019年2月收到一宗匿名投訴直衝楊金隆而來。在港交所總法律顧問Ferheen Mahomed在參與有關內部調查時發現，楊每日清除其電話及電郵訊息，亦沒有按要求提供個人財務紀錄供審查。楊的上司David Graham給予楊辭職的選項，最终在2019年5月9日離職。廉政公署更於同年3月13日至5月22日對楊、林兩人監視，兩人最终分別於2019年6月23日及25日被廉政公署拘捕，並在被警誡下保持缄默。

記者 陳偉燊