恒指半日倒升245點 重上26000點 海底撈、美團升5%
文章日期：2021年8月9日 12:14
科技股反彈，加上金融股撐市，恒指由跌轉升。外圍因憂慮美國收水，今早低開210點，曾挫258點後止跌，高位升347點，高低波幅606點。恒指10天線(26050.23點)失而復得。
恒指半日升245點或0.94%，報26424點，成交金額887億元；國指升90點或0.98%，報9364點。恒生科技指數收報6700點，升0.05%。
藍籌40隻升，17隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升5.79%，收報29.25元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升5.24%，收報225元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻81點；比亞迪（1211）跌2.9%，收報267.4元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌2.69%，收報188.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低73點。
恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報225元，升5.24%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報50.75元，跌6.88%。
北水南下合計淨流入35.57億元，較上日減少42.5%，連續第2日流入，累計流入97.44億元；對上一次連續2日淨流入是2021年7月16日。南水北上合計淨流入38.35億元人民幣，終止連續2日流出。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）收報1.09元，無升跌；中車時代電氣（3898）收報51.65元，跌2.09%；福萊特玻璃（6865）收報39.75元，跌3.05%；越秀房託（0405）收報3.96元，升0.51%；中升（0881）收報68.75元，升3.85%。
香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 7月總商品交易額跌8%，Shoalter自動化零售明年推出。收報10.32元，跌1.53%。
吉利（0175）：母公司與雷諾簽備忘錄，於中韓開發混合動力汽車。另外，吉利7月總銷量按年減6%，完成目標48%，新能源車銷售佔比上升。收報27.15元，跌0.55%。
彭博社：阿里（9988）兩名高管已經辭職，將加快制定「反性騷擾行動準則」。人民日報旗下：不要妄想大而不倒。收報188.3元，跌2.69%。
傳比亞迪（1211）收購上汽乘用車 上汽集團：不信謠 不傳謠。比亞迪收報267.4元，跌2.9%。
南華早報：大灣區航空計劃10月1日首航至北京。國泰（0293）收報6.31元，升1.77%。
曾揭露職場歧視的匯豐經理Clarke辭職。匯控（0005）收報44元，升1.85%。
內地要求不得制定損害外賣騎手健康的指標，美團（3690）曾升近8%。上周末，華爾街日報：美團將被罰款78億元，二選一等做法須整改。美團收報225元，升5.24%。
耐世特（1316）飈28%，創近5年最大升幅，美宣布2030年電動車佔汽車銷量一半。耐世特收報11.72元，升20.7%。
央視批「炒芯」 半導體股下跌，華虹（1347）曾創近3個月最大跌幅。華虹收報50.75元，跌6.88%；中芯國際（0981）收報26.7元，跌5.15%。
SOHO中國（0410）曾漲一成，黑石收購一事獲市監總局立案調查。收報3.32元，升3.11%。
金價銀價重挫，市場憂美國提早收水。中國黃金國際（2099）收報19.28元，跌4.55%；紫金礦業（2899）收報11.2元，跌2.27%；招金礦業（1818）見52周低6.6元，收報6.82元，跌3.67%；SPDR金ETF（2840）收報1265.5元，跌2.88%；山東黃金（1787）收報13.08元，跌1.95%。
小米（1810）在葡擬研虛幣支付，集團澄清：運營無關聯。收報26.8元，升1.71%。
微信侵犯未成年人權益遭提訴。騰訊（0700）收報468.6元，升3.31%。
長和（0001）斥5200萬元回購90萬股。另，長和向太古購50%聯合船塢。收報57.65元，跌0.35%。
廣汽集團（2238）首7個月銷量按年升近兩成。收報6.69元，跌1.33%。
世茂集團（0813）7月賣樓收入跌24%。收報16.32元，升3.29%。
置富產業信託（0778）中期可供分派收益升10.4%，派息比率回升至100%。創52周高，見8.87元，收報8.83元，升3.03%。
維他奶（0345）：內地抵制致夏天旺季損失，料中期或轉蝕5000萬元。見52周低18.6元，收報19.22元，跌10.4%。
電盈（0008）：MIRROR吸廣告客，整體免費電視表現遠超預期。收報4.18元，跌0.48%。
味千（中國）（0538）發盈喜，料中期虧轉盈賺最多7000萬。收報1.41元，升4.44%。
破頂股表現
破頂股包括，太平洋航運（2343）創52周高，見3.8元，收報3.68元，跌1.6%；大昌集團（0088）創52周高，見5.49元，收報5.49元，升1.1%；華潤電力（0836）創52周高，見15.5元，收報15元，升2.46%；南方錳業（1091）創52周高，見1.53元，收報1.51元，升15.27%；艾德韋宣（9919）創52周高，見1.8元，收報1.77元，升14.19%。
破底股方面
破底股包括，東陽光藥（1558）創上市新低，見5.71元，收報5.95元，升0.85%；汽車之家（2518）創上市新低，見82.3元，收報83.3元，跌0.89%；藍月亮（6993）創上市新低，見6.52元，收報6.65元，跌1.63%；百融雲（6608）創上市新低，見11.6元，收報11.76元，跌1.18%；醫渡（2158）創上市新低，見27.5元，收報29.15元，升0.87%；龍湖（0960）見52周低34.2元，收報36.1元，升3%；周黑鴨（1458）見52周低6.06元，收報6.4元，升1.27%；築友智造（0726）見52周低0.7元，收報0.73元，無升跌。
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