文章指「有知乎網友找出了2015年阿里的招聘廣告，來證明阿里本次事件爆發，實屬冰凍三尺非一日之寒」又指「從『工作中要996』，到『生活中要669』，阿里近些年的價值觀確實越來越讓人瞠目」。

文章最後指「當下的阿里，極需一次大變革，去腐生肌，大破大立，才能洗清高速發展積累的沈痾。不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生。更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國」。

阿里現報188.4元，跌2.6%。

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