阿里高層性侵 人民日報旗下：不要妄想大而不倒
文章日期：2021年8月9日 11:50
阿里（9988）高層性侵，內地媒體報道，人民日報旗下「踏浪青年」發表文章「銳評阿里王成文性侵事件」，內容提到不僅要把權力關進籠子裡，更要把資本關進籠子裡。不要妄想大而不倒，更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國。
文章指「有知乎網友找出了2015年阿里的招聘廣告，來證明阿里本次事件爆發，實屬冰凍三尺非一日之寒」又指「從『工作中要996』，到『生活中要669』，阿里近些年的價值觀確實越來越讓人瞠目」。
文章最後指「當下的阿里，極需一次大變革，去腐生肌，大破大立，才能洗清高速發展積累的沈痾。不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生。更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國」。
阿里現報188.4元，跌2.6%。
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