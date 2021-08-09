南華早報：大灣區航空計劃10月1日首航至北京
文章日期：2021年8月9日 11:35
《南華早報》報道，深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，計劃在10月1日國慶日首航至北京，但會採取私人飛機的形式啟航。
大灣區航空董事許漢忠受訪時提到，目前仍有待當局批出經營牌照和飛行證明，由於公司符合啟航的商業及安全要求，並已具備初步規模，相信可在9月17日獲發相關牌照和飛行證明。
許漢忠不點名批評，不時被提醒須符合香港空運牌照局（ATLA）涉及主要營業地及財政實力等方面的規定，他稱，主要股東黃楚標早前已向公司額外注資，相信可符合所有要求。他又認為部分正在營運的航空公司因不欲有競爭者加入，或動用各種方法阻礙或拖延他們加入市場。
國泰航空（0293）回應稱，集團不反對大灣區航空的牌照申請，但敦促ATLA應考慮新冠疫情對航空業的打擊。
香港01亦引述大灣區航空行政總裁丘應樺稱，假如一切順利，有可能10月1日中國國慶日首航，不過強調仍未落實，「一切要等攞到 AOC（航空營運人許可證），營運人許可證才能確定」。
報道亦引述內地網民發現，大灣區航空首架飛機正停放於廣州飛機維修工程公司，即位於廣州白雲國際機場。該飛機為型號為波音737-800，白色機身以藍色寫上「大灣區」、「GREATER BAY AIRLINES」，部份機尾及機翼為淺藍色，並寫上縮寫「GBA」。
其他報道
耐世特飈28% 創近5年最大升幅 美宣布2030年電動車佔汽車銷量一半
內地金融時報引述祝寶良 料下半年經濟增速將回落 全年增8.7%
HKTVmall 7月總商品交易額跌8% Shoalter自動化零售明年推出
彭博社：阿里兩名高管已經辭職 將加快制定「反性騷擾行動準則」