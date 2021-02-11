港元拆息個別發展 1個月HIBOR跌0.11點子
文章日期：2021年8月9日 11:17
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR跌0.11點子至0.07661%，是2021年7月26日後最低，當日報0.07357%。
港元現報7.7817元貶值15點子，曾貶值最多26點子，報7.7828元，亦曾升值最多18點子，報7.7784元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌報0.04089%；1星期HIBOR跌0.02點子至0.04964%；2星期HIBOR無升跌報0.05625%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.14946%；6個月期HIBOR升0.29點子至0.25464%；12個月期HIBOR升0.21點子至0.35446%。
美元指數現報92.791貶值0.009點或0.01%。
美元1個月期LIBOR報0.09513%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0185%，終止連續1日擴闊，利差是2021年5月07日後最低，當日差距為-0.0226%。
對上一次終止連續1日擴闊，是2021年8月04日，當日利差報-0.008%。
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