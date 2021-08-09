央視批「炒芯」 半導體股下跌 華虹曾創近3個月最大跌幅
文章日期：2021年8月9日 10:14
央視批「炒芯」，半導體股下跌。華虹半導體（1347）曾跌最多8.62%，是2021年5月14日後最大跌幅，當日跌幅為9.82%。
央視財經上周五發表評論稱，針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，市場監管總局「該出手時就出手」，近日對涉嫌哄抬價格的汽車晶片經銷企業立案調查。評論指出，「缺芯」不是「炒芯」的理由，遏制價格違法行為，維護市場價格秩序，監管層決不會手軟。
半導體股下跌，中芯國際（0981）現報26.9元，跌4.44%；太睿國際控股（1010）現報3.03元，無升跌；華虹半導體（1347）現報50.45元，跌7.43%；ASM PACIFIC（0522）現報101.7元，跌0.68%；晶門半導體（2878）現報1.07元，跌3.6%；威雅利（0854）現報4.1元，跌1.2%；康特隆（1912）現報0.27元，跌1.82%；海亮國際（2336）現報0.172元，無升跌；上海復旦（1385）現報25.35元，跌2.87%；中電華大科技（0085）現報0.88元，跌3.3%。
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