國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，7月份，各地區各部門統籌做好疫情防控、防汛救災和經濟社會發展工作，積極落實保供穩價政策，市場供需總體平穩。受原油、煤炭及相關產品價格大幅上漲影響，工業品價格漲幅略有擴大。

董莉娟解讀指，從按年看，CPI上漲1.0%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，食品價格下降3.7%，降幅比上月擴大2.0個百分點，影響CPI下降約0.69個百分點。食品中，豬肉價格下降43.5%，降幅比上月擴大7.0個百分點；淡水魚價格上漲30.9%，漲幅回落2.6個百分點；雞蛋和食用植物油價格分別上漲18.3%和9.5%。非食品價格上漲2.1%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約1.70個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲2.8%，漲幅擴大0.3個百分點，其中飛機票、汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲53.5%、25.4%、28.2%和13.5%，漲幅均有擴大；服務價格上漲1.6%，漲幅擴大0.6個百分點，其中賓館住宿、旅遊和裝潢維修費價格分別上漲8.1%、7.8%和3.9%。

從按年看，PPI上漲9.0%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，生產資料價格上漲12.0%，漲幅擴大0.2個百分點；生活資料價格上漲0.3%，漲幅與上月相同。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有32個，比上月增加2個；下降的8個，減少2個。主要行業中，價格漲幅超過20%的有黑色金屬礦採選業，上漲54.6%；石油和天然氣開採業，上漲48.0%；煤炭開采和洗選業，上漲45.7%；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲35.4%；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲33.0%；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲23.5%；化學原料和化學製品製造業，上漲21.3%；化學纖維製造業，上漲20.9%。上述8個行業合計影響PPI上漲約7.5個百分點，超過總漲幅的八成。

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