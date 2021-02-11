恒指低開210點 跌穿26000點 阿里、吉利跌3%
文章日期：2021年8月9日 09:25
恒指今早低開210點或0.81%，報25969點，失守10天線(26004.71點)，成交金額22億元；國指今早低開110點或1.2%，報9162點。恒生科技指數開市報6609點，跌1.31%。
藍籌4隻升，35隻下跌，19隻無升跌。匯控（0005）升1.39%，報43.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；吉利（0175）跌3.66%，報26.3元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌3.36%，報187元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低91點。
恒生科技指數成份股5隻升，20隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報24.2元，升1.26%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報187元，跌3.36%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）開市報1.09元，無升跌；中車時代電氣（3898）開市報52.6元，跌0.28%；福萊特玻璃（6865）開市報40.3元，跌1.71%；越秀房託（0405）開市報3.94元，無升跌；中升（0881）開市報66.25元，升0.08%。
香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 7月總商品交易額跌8%，Shoalter自動化零售明年推出。開市報10.6元，升1.15%。
吉利（0175）：母公司與雷諾簽備忘錄，於中韓開發混合動力汽車。另外，吉利7月總銷量按年減6%，完成目標48%，新能源車銷售佔比上升。開市報26.3元，跌3.66%。
彭博社：阿里（9988）兩名高管已經辭職，將加快制定「反性騷擾行動準則」。開市報187元，跌3.36%。
金價銀價重挫，市場憂美國提早收水。紫金礦業（2899）開市報11.1元，跌3.14%；招金礦業（1818）開市報6.92元，跌2.26%；SPDR金ETF（2840）開市報1266元，跌2.84%；山東黃金（1787）開市報12.84元，跌3.75%。
小米（1810）在葡擬研虛幣支付，集團澄清：運營無關聯。開市報26.25元，跌0.38%。
微信侵犯未成年人權益遭提訴。騰訊（0700）開市報447.8元，跌1.28%。
長和（0001）斥5200萬元回購90萬股。另，長和向太古購50%聯合船塢。開市報57.55元，跌0.52%。
廣汽集團（2238）首7個月銷量按年升近兩成。開市報6.72元，跌0.88%。
世茂集團（0813）7月賣樓收入跌24%。開市報15.8元，無升跌。
置富產業信託（0778）中期可供分派收益升10.4%，派息比率回升至100%。創52周高，見8.62元，開市報8.62元，升0.58%。
維他奶（0345）：內地抵制致夏天旺季損失，料中期或轉蝕5000萬元。見52周低20.75元，開市報20.75元，跌3.26%。
華爾街日報：美團（3690）將被罰款78億元，二選一等做法須整改。開市報212元，跌0.84%。
電盈（0008）：MIRROR吸廣告客，整體免費電視表現遠超預期。開市報4.22元，升0.48%。
味千（中國）（0538）發盈喜，料中期虧轉盈賺最多7000萬。開市報1.42元，升5.19%。
破底股方面
破底股包括，龍湖集團（0960）見52周低34.2元，開市報34.2元，跌2.43%。