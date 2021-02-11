個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.01%，折合報449.02元；阿里巴巴（9988）跌1.29%，折合報191元；美團（3690）升0.33%，折合報214.51元；匯控（0005）升2.34%，折合報44.21元；建行（0939）跌0.92%，折合報5.4元。

道期現跌0.227%；標期現跌0.31%；納期現跌0.46%。日股休市，韓股現跌0.47%，澳股現升0.31%。

紐油現跌1.77%或1.21美元，報67.07美元；布油現跌1.71%或1.21美元，報69.49美元；金價現跌2.22%或39.18美元，報1723.85美元；美國10年期債息現升5.99%或0.0734厘，報1.2969厘；美元指數現升0.09%或0.08點，報92.889點。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中國鐵塔（0788）、中車時代電氣（3898）、福萊特玻璃（6865）、越秀房產信託基金（0405）、中升控股（0881）。

香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 7月總商品交易額跌8%，Shoalter自動化零售明年推出。

吉利（0175）：母公司與雷諾簽備忘錄，於中韓開發混合動力汽車。另外，吉利7月總銷量按年減6%，完成目標48%，新能源車銷售佔比上升。

彭博社：阿里（9988）兩名高管已經辭職，將加快制定「反性騷擾行動準則」。

金價銀價重挫，市場憂美國提早收水。

小米（1810）在葡擬研虛幣支付，集團澄清：運營無關聯。

微信侵犯未成年人權益遭提訴。留意騰訊（0700）。

長和（0001）斥5200萬元回購90萬股。另，長和向太古購50%聯合船塢。

廣汽集團（2238）首7個月銷量按年升近兩成。

世茂集團（0813）7月賣樓收入跌24%。

置富產業信託（0778）中期可供分派收益升10.4%，派息比率回升至100%。

維他奶（0345）：內地抵制致夏天旺季損失，料中期或轉蝕5000萬元。

華爾街日報：美團（3690）將被罰款78億元，二選一等做法須整改。

電盈（0008）：MIRROR吸廣告客，整體免費電視表現遠超預期。

味千（中國）（0538）發盈喜，料中期虧轉盈賺最多7000萬。

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