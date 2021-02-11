公告指，Shoalter的發明有助於實體零售店以完全自動化銷售及配送流程進行，包括接單、出貨及補貨流程，令自動化零售店和系統的內部運作無需人工服務。優化店面空間利用率，較相同面積的傳統零售店存放更多商品。能夠配送多種尺寸、形狀和重量，及不同溫度的產品。

公司預計，將於2022年上半年為自動化零售店及系統推出試行計劃，並於同年正式推出市場。有關的目標市場將為已發展國家，預計將由自動化零售店及系統帶來最大得益，源於減省人手需要及7x24營業時間為客戶服務而帶來的營運效益。另指，鑒於與該業務計劃相關的各種商業、技術或本地法規因素，該業務計劃可能會或可能不會進行。

HKTVmall方面，7月份平均每日訂單數量為40,600張，按年升11.8%，按月升11.2%；平均訂單值450元，按年跌18.5%，按月升0.2%。平均每日訂單總商品交易額1.83億元，按年跌8.5%，按月升11.6%；每月訂單總商品交易額5.66億元，按年跌8.7%，按月升14.8%。

曾於 HKTVmall 購物的獨立客戶數量48.2名，上月為46.1萬，去年同期為41.5萬；每月活躍使用者144.8萬，上月為155.5萬，去年同期為143.2萬。

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