至於今年首7個月，中國進出口總值21.34萬億元，按年增24.5%，比2019年同期增22.3%。其中，出口11.66萬億元，按年增24.5%，比2019年同期增23%；進口9.68萬億元，按年增24.4%，比2019年同期增21.4%；貿易順差1.98萬億元，按年增24.8%。

海關總署表示，中國外貿進出口總值連續14個月保持按年正增長，外貿持續向好。海關總署統計分析司司長李魁文指，今年以來，中國經濟持續穩定恢復，有力促進了進口快速增長，此外，全球經濟逐漸復蘇提振了國際貿易需求，有利中國出口增長。