中國7月進出口增幅遜預期 總值按月跌0.8%
文章日期：2021年8月7日 16:33
據中國海關總署公布數據，今年7月份，中國進出口總值3.27萬億元人民幣(下同)，按年增11.5%，按月下降0.8%，比2019年同期增18.8%。其中，出口1.82萬億元，按年增8.1%，低於市場預期的9.6%，按月則增長0.1%，比2019年同期增18.9%。進口1.45萬億元，按年增16.1%，比市場預期增21.9%遜色，按月降1.9%，比2019年同期則增長18.7%。貿易順差3626.7億元，按年減少15.3%。
至於今年首7個月，中國進出口總值21.34萬億元，按年增24.5%，比2019年同期增22.3%。其中，出口11.66萬億元，按年增24.5%，比2019年同期增23%；進口9.68萬億元，按年增24.4%，比2019年同期增21.4%；貿易順差1.98萬億元，按年增24.8%。
海關總署表示，中國外貿進出口總值連續14個月保持按年正增長，外貿持續向好。海關總署統計分析司司長李魁文指，今年以來，中國經濟持續穩定恢復，有力促進了進口快速增長，此外，全球經濟逐漸復蘇提振了國際貿易需求，有利中國出口增長。