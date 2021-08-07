美國上月非農職位增加94.3萬個，好過市場預期，失業率由6月的5.9%降至7月的5.4%，創去年4月以來新低。道指及標指周五（6日）同創收市新高，道指收報35208點，升144點或0.41%，標指報4436點，升7點或0.17%。納指報14835點，跌59點或0.4%。