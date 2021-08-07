美10年國債孳息率重上1.3厘 金融股做好
文章日期：2021年8月7日 16:04
美國上月非農職位增加94.3萬個，好過市場預期，失業率由6月的5.9%降至7月的5.4%，創去年4月以來新低。道指及標指周五（6日）同創收市新高，道指收報35208點，升144點或0.41%，標指報4436點，升7點或0.17%。納指報14835點，跌59點或0.4%。
就業數據出爐後，美國10年期國債孳息率由約1.249%，彈升至1.29%，終收報1.30%。金融、銀行股表現理想，富國銀行（美：WFC）收市升3.79%。高盛（美：GS）股價創新高，收市升3.54%。美國銀行（美：BAC）升2.9%，摩通（美：JPM）升2.84%，摩根士丹利（美：MS）升1.94%。美元指數亦升至92.78水平，升0.57%。
即月恒指期貨收報26042點，跌87點，較昨日恒指收市26179點，低水137點。ADR港股比例指數偏軟，跌0.18%，報26133點。匯控（0005）收報折合44.2港元，較港股周五收市價43.2元升2.33%。騰訊（0700）收報折合448.97港元，較港股周五收市價跌1.02%。阿里巴巴（9988）收報折合190.98港元，跌1.3%。美團（3690）收報折合214.49港元，升0.32%。