集團指，由於收入基礎擴大，OTT業務於截至今年6月底為止，EBITDA虧損收窄至2000萬元，而去年虧損為8100萬元。

ViuTV旗下男團MIRROR表現如日中天，為集團的免費電視及相關業務貢獻甚多。施立偉稱，旗下藝人的表現為集團帶來信心，隨著未來有更多節目及製作出爐，希望可以發掘更多人材。根據集團業績報告，免費電視及相關業務收益上升97%至2.56億元；EBITDA虧損收窄至4400萬元，去年同期為虧損9500萬元，有望在不久的將來錄得盈利。

問及集團對資本支出（CAPEX）的預測，電盈財務總裁許漢卿指出，CAPEX主要來自香港電訊（HKT）（6823），隨著5G佈局成熟，相信CAPEX未見太大增加；而電盈的媒體業務相關CAPEX需求不多。另企業方案業務的CAPEX主要來自數據中心，隨著集團逐步淡出數據中心的業務，相信整體CAPEX會有所下降。

另在企業方案業務方面，施立偉稱暫時未有擴張的打算，會繼續深耕現有市場，包括新加坡、菲律賓、馬來西亞等，將業務帶到企業面前。

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