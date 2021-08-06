據新聞稿，聯合船塢及其附屬公司專注輪機工程、港口打撈和拖船及相關服務以及機電工程服務。聯合船塢結合了兩家創辦股東廣泛的船廠專業知識與傳統，並在亞洲提供跨領域的海事服務和工程解決方案。長江和記集團收購太古所持的 50% 權益後，聯合船塢將由集團成員全資擁有。

據太古年報提到，聯合船塢於青衣的設施提供工程、港口拖船及打撈服務。該集團是香港最大規模的拖船營運商，運作十三艘拖船，並運作六艘貨櫃船。

此協議尚包括長和從太古收購香港打撈及拖船的50%的股份。香港打撈 1930 年代成立，目前整合在聯合船塢之下的打撈和拖船業務乃起源於此公司。

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