吉利7月總銷量按年減6% 完成目標48% 新能源車銷售佔比上升
文章日期：2021年8月6日 17:26
吉利（0175）公布，7月總銷量為99,275部，按年減少約6%及按月減少約1%。總銷量當中，7,794部為新能源和電氣化汽車，經計算新能源和電氣化汽車佔比達7.85%，續創年內新高，今年累計售出37865部，累計佔比5.19%。
首7月總銷量為729,512部，按年增長約15%，達全年銷量目標153萬部之48%。
7月份轎車､運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為37,829部、60,738部及708部。領克品牌汽車的總銷量為18,225部，按年增長約19%。
除上述銷量所披露外，於7月，集團領克品牌汽車即「領克01 HEV」和「領克01 PHEV」出口至歐洲市場之付運量為1,400部。首七個月之總付運量為5,046部，而本年度累計實現以創新訂閱附模式向歐洲市場的訂閱客戶合共交付495部汽車。
訂閱是指客戶通過定期支付汽車訂閱費用，在訂閱服務期間使用汽車及配套服務，包括車輛保險、日常維修、資料服務、道路救援等。
吉利（0175）收報27.3元，跌2.67%。
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