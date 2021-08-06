世茂集團7月賣樓收入跌24%
文章日期：2021年8月6日 17:16
世茂集團（0813）公布，2021年七月份的合約銷售額為220.8億元人民幣（下同），較2020年七月份的289.7億元，按年跌23.78%。2021年首七個月的合約銷售額為1748.8億元，則較2020年首七個月的合約銷售額1394.42億元，按年升25.4%。
中梁控股（2772）公布，2021年七月份的合約銷售額為120億元，較2020年七月份的119億元，按年升0.84%。2021年首七個月的合約銷售額為1070億元，則較2020年首七個月的合約銷售額796億元，按年升34.42%。
保利置業（0119）公布，2021年七月份的合約銷售額為26億元，較2020年七月份的33億元，按年跌21.2%。2021年首七個月的合約銷售額為339億元，則較2020年首七個月的合約銷售額229億元，按年升48.03%。
合景泰富（1813）公布，2021年七月份的合約銷售額為81.3億元，較2020年七月份的92.3億元，按年減少11.9%。2021年首七個月的合約銷售額為643.06億元，則較2020年首七個月的合約銷售額459.94億元，按年升39.8%。
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