置富產業信託中期收益9.044億元，按年跌5%，主要由於續租租金調升率錄得負增長及向租戶提供若干租金寬減所致，惟停車場收入增加而抵銷了部份跌幅。置富產業信託行政總裁趙宇表示，雖然續租維持負增長，但對於2020年下半年及2021年上半年，跌幅已收窄，相信隨著下半年政府的電子消費券推出、疫苗接種及市況好轉會改善。

中期物業營運開支總額按年減少 0.9%至2.095億元，隨著租賃活動有所回升，加上持續透過各種市場推廣活動推動租戶的業務，令租賃佣金以及市場推廣及宣傳開支於報告期間有所增加。

中期物業收入淨額按年下降6.1%至6.741億元，而中期成本對收益比率錄得23.2%，按年升1個百分點。

值得留意的是，中期置富的融資成本按年大減30.9%至9650萬元，主要受惠於報告期間香港銀行同業拆息率下調所致。報告年度的實際借貸成本為2.2%。趙宇表示，由於同業拆息較上年度同期的2%水平大幅下降，令置富節省約4000萬元。集團亦已為原於八月到期的貸款再融資，故要待明年才再有融資需要。

趙宇提到，置富於今年六月份為+WOO嘉湖二期展開資產增值措施，導致中期出租率微降至92.1%，預計隨著工程推展會進一步下降。由於增值計畫需時兩至三年，預算資本開支為3億元，投資回報達雙位數。集團目標是提前獲得租戶的續租承諾，並同時挽留更多優質租戶。

此外，最近亦開始翻新置富都會佔地15,000平方呎的美食廣場，翻新工程料可於年底前完成，資本開支則為1600萬元。

置富產業信託今日收升0.35%，報8.57元，成交額1368.75萬元。

其他報道

維他奶：內地抵制致夏天旺季損失 料中期或轉蝕5000萬元

華爾街日報：美團將被罰款78億元 二選一等做法須整改

銀債結果公布 13手或以下全中 22%申請者獲14手

電盈：MIRROR吸廣告客 整體免費電視表現遠超預期

味千中國料中期虧轉盈賺最多7000萬

電盈上半年核心EBITDA增6% 派中期息9.36分

恒指跌25點 一周升0.84%科指跌1.24% 北水淨流入兩個月最多

百度新一代無人駕駛小巴阿波龍II在廣州亮相

彭博社：華為第二季收入為美國制裁以來最大跌幅

陸金所香港擬推股票證券業務 開業一周年獎賞最多2000元

彭博社：阿里巴巴警告投資者 互聯網行業稅負將加重

IGG：旗下手遊未成年人佔比少於0.1%

【有片：選股王】太平洋航運創半年最佳業績 盈利有望直追向好