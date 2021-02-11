電盈：MIRROR吸廣告客 整體免費電視表現遠超預期
文章日期：2021年8月6日 16:44
電訊盈科（0008）收市後公布，截至今年6月底為止，核心收益增加9%至181.43億元，當中免費電視及相關業務收益上升97%至2.56億元。核心EBITDA增加6%至57.1億元；而免費電視及相關業務的虧損收窄至4400萬元，去年同期為虧損9500萬元。期内公司股權持有人應佔綜合虧損收窄至3.15億元。公司宣布派發中期股息每股普通股9.36分，較去年同期的9.18 分升近2%。
集團指出，期內ViuTV的廣告業務發展蓬勃，源於旗下獨特的本地內容以及自家培育而且越來越受歡迎的人才如MIRROR，吸引新增及現有廣告客戶增加廣告支出。因此，中期廣告收益增加60%至1.88億元。
另電盈透露，旗下藝人管理和活動業務亦受惠於收視上升，MIRROR在今年較早前舉行的演唱會的門票全部售罄，而組合成員亦接拍多個國際品牌的廣告。整體免費電視及相關業務的收益接近倍增，表現遠超預期。
電盈績前收報4.2元，升0.48%。
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